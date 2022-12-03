Психологи выявили отличие современных детей от родителей

По данным опроса онлайн-школы IT-профессий Rebotica, взгляды «отцов» и «детей» на образование совпадают, а у «внуков» они другие из-за изменившейся социальной среды, пишут «Известия» со ссылкой на детского и подросткового психолога-профориентолога Симону Филимонову.

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В ходе исследований были выявлены отличия в школьном образовании у двух поколений, и определены приоритеты учеников. 78% детей выделили личные качества и яркую личность, чтобы выделиться среди сверстников. А вот современные дети считают, что получить авторитет в школе помогают завоевать не оценки, а хорошая одежда и дорогие гаджеты.

Два предыдущих поколения предпочитали не спорить с учителями, потому что ожидали из-за этого наказания и порицания в школе. Нынешние школьники этого не опасаются.

«Отцы» и «дети» сошлись во мнении, что школьной программы было достаточно для самостоятельного поступления в вузы, а «внукам» для этого приходиться пользоваться услугами репетиторов.

По мнению детского и подросткового психолога-профориентолога Симоны Филимоновой, особенности развития детей за четверть века не изменились. ТВ отличие от социальной среды, которая влияет на формировании людей.