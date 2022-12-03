Как подростку пережить первую любовь: 5 советов

Первая любовь — один из самых болезненных, но в тоже время и ярких романтических этапов в нашей жизни. Однако, как известно, она не всегда длится до конца жизни. Блогер Лиза ЛПшка рассказала, как подростку справиться с грузом расставания и не получить травмы.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Отпусти и забудь

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Самое важное, что следует сделать после расставания — отпустить и забыть. Несмотря на все хорошие совместные воспоминания у вас были внутренние разногласия в отношениях, которые и привели к расставанию. Если бы их не было — вы были бы вместе. То, что вы разные, это абсолютно нормально, но не следует думать, что была совершена ошибка. Просто на том жизненном этапе у вас было много общего, а теперь, когда вы выросли, ваши дороги разошлись.

Проработать травму

У любого расставания есть причины, которые могут травмировать партнеров. После окончания отношений важно понять, в чем была ваша личная проблема и была ли она вообще. В случае ее наличия стоит проработать травму, чтобы в будущих отношениях она не возникла вновь. Иначе будет работать система «кармических» отношений, когда вы будете притягивать одинаковых людей, пока не проработаете травму.

Техника: возвращение невозможно

Какими бы прекрасными отношения не были, после расставания всегда используйте прошедшее время в рассказах и не ждите возвращения. Если же оно случится, то не стоит принимать партнера обратно. Дело в том, что за такой маленький срок люди редко внутренне меняются. На это требуется несколько лет, если человек вообще захочет что-то в себе поменять. Именно поэтому ваши отношения после воссоединения все равно уткнутся в ту же проблему через какое-то время.

Разговор с психологом

Если вы чувствуете, что постоянно находитесь в апатии, хочется мониторить социальные сети на вопрос «во сколько он / она были онлайн», то стоит обратиться к психологу, чтобы он помог правильно восстановиться после стресса. Расставание всегда влечет за собой смену образа жизни и дискомфорт. Это абсолютно нормальная ситуация, которую следует принять и проработать со специалистом.

Здоровая самооценка