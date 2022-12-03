Как подростку пережить первую любовь: 5 советов

Первая любовь — один из самых болезненных, но в тоже время и ярких романтических этапов в нашей жизни. Однако, как известно, она не всегда длится до конца жизни. Блогер Лиза ЛПшка рассказала, как подростку справиться с грузом расставания и не получить травмы.
Самое важное, что следует сделать после расставания — отпустить и забыть. Несмотря на все хорошие совместные воспоминания у вас были внутренние разногласия в отношениях, которые и привели к расставанию. Если бы их не было — вы были бы вместе. То, что вы разные, это абсолютно нормально, но не следует думать, что была совершена ошибка. Просто на том жизненном этапе у вас было много общего, а теперь, когда вы выросли, ваши дороги разошлись.
У любого расставания есть причины, которые могут травмировать партнеров. После окончания отношений важно понять, в чем была ваша личная проблема и была ли она вообще. В случае ее наличия стоит проработать травму, чтобы в будущих отношениях она не возникла вновь. Иначе будет работать система «кармических» отношений, когда вы будете притягивать одинаковых людей, пока не проработаете травму.
Какими бы прекрасными отношения не были, после расставания всегда используйте прошедшее время в рассказах и не ждите возвращения. Если же оно случится, то не стоит принимать партнера обратно. Дело в том, что за такой маленький срок люди редко внутренне меняются. На это требуется несколько лет, если человек вообще захочет что-то в себе поменять. Именно поэтому ваши отношения после воссоединения все равно уткнутся в ту же проблему через какое-то время.
Если вы чувствуете, что постоянно находитесь в апатии, хочется мониторить социальные сети на вопрос «во сколько он / она были онлайн», то стоит обратиться к психологу, чтобы он помог правильно восстановиться после стресса. Расставание всегда влечет за собой смену образа жизни и дискомфорт. Это абсолютно нормальная ситуация, которую следует принять и проработать со специалистом.
После расставания важно сохранить здравый ум и самооценку. Не стоит копаться в себе, искать причину расставания в не том стиле или привычке. Люди не всегда готовы строить отношения, а причин для этого может быть десятки тысяч. Не стоит все стрелки переводить исключительно на себя и убивать свою самооценку. Будьте самодостаточны и развивайтесь в разных сферах жизни, чтобы регулярно чувствовать радость.