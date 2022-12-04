Молодым матерям дали советы по борьбе с эмоциональным выгоранием

С появлением ребёнка все родители переживают эмоциональные и физические нагрузки, которые в итоге могут приводить к выгоранию. Больше всех этому подвержены мамы, потому что на их плечи ложится основная забота о малыше, особенно в первый год его жизни. Обратная сторона материнства — это ограничения и замкнутость психологического пространства. Как женщине понять, что она выгорела, и справиться с этим состоянием?

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Насторожить должны следующие симптомы: постоянные страхи за ребёнка, повышенная слезливость, чувство опустошённости, ухудшение памяти и концентрации внимания, потеря интереса к чему-либо, постоянная усталость, недомогание, нарушение сна, отсутствие полового влечения, невозможность контролировать агрессию, нежелание следить за собой. Если вы отмечаете у себя похожее состояние, постарайтесь больше времени уделять себе, прислушиваться к своим потребностям. Помочь в этом могут техники самоподдержки, которые перечислила психолог Екатерина Комарова.

Видео дня

В моменты, когда ребёнок настойчиво просит внимания, а вы в ответ чувствуете раздражение, отчаяние, злость или тоску, попробуйте отследить свои желания. Задайте себе вопросы: «Что я чувствую сейчас», «С чем связано моё напряжение?», «Как я могу сейчас помочь себе?». Подышите 3 минуты с долгим выдохом и большими паузами. Важно говорить ребёнку о том, что вам хочется отдохнуть от общения с ним и побыть в тишине или в одиночестве. При этом малышу нужно объяснить, что такое желание не означает, что вы его не любите и он вам не нужен.

Ребёнок должен понимать, что мама тоже устаёт. Помогает также делиться своими чувствами с близкими и хотя бы по 10–15 минут, но регулярно выделять на любимое дело — зарядку, медитацию, арт-терапию, просмотр сериала и т.п. В это время за ребёнком может присмотреть партнёр или родственники. Если своими силами справиться с выгоранием не получается, стоит обратиться за профессиональной помощью — к психологу, сказала специалист «Газете.ru».