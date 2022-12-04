Как отметить День заказов подарков и написания писем Деду Морозу

4 декабря отмечают День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Горожан приглашают присоединиться к ежегодной акции «Почта Деда Мороза», которая проходит в 41 городском парке, а также на ВДНХ. Отправить письмо или открытку может каждый желающий: для этого их достаточно опустить в один из 58 специальных синих ящиков с изображением снеговика, самого главного персонажа любого новогоднего утренника и надписью «Московская усадьба Деда Мороза». Все послания прочитают, ни один отправитель не останется без внимания.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Корреспонденцию будут регулярно вынимать из ящиков сотрудники парков, а снеговики-почтовики на брендированном автобусе отвезут письма главному зимнему волшебнику. Самое главное — не забыть указать обратный адрес для ответа. Узнать, где именно расположены почтовые ящики в парках, можно здесь. Полный список точек в городе, откуда отправляют послание Деду Морозу, собран на сайте Московской усадьбы Деда Мороза.

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У москвичей есть возможность воспользоваться и обычной почтой. Тогда необходимо указать адрес: 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д, Дедушке Морозу. Также можно заполнить специальную форму на сайте Московской усадьбы Деда Мороза. К посланию разрешается добавить файл с рисунком или фотографией. В таком случае ответ следует ждать через два-три дня с электронного адреса: pochta@dedmorozmos.ru. Лучше всего его заранее внести в контакты, чтобы волшебное онлайн-письмо не попало в спам.

Почтовые ящики на ВДНХ

На территории ВДНХ пока установлено пять почтовых ящиков для писем Деду Морозу, а всего их будет 10. Расположены они во флагманском инфоцентре, в арке главного входа, мультимедийном центре «Союзмультпарк», галерее «Лес», на «Городской ферме» и у «Рестомаркета». Совсем скоро почта появится в Музее гаража особого назначения ФСО России, во Дворце госуслуг (павильон № 71), в экоцентре «Пчеловодство», павильоне «Книги» «Росизо» (строение 516) и медиашколе (строение 74). Поступившую корреспонденцию сотрудники выставки будут переправлять раз в две-три недели в Великий Устюг или резиденцию зимнего волшебника в столице.

«Добрая елка»

В этом году у москвичей появилась возможность самим совершить чудо. Для этого им предлагают принять участие в акции «Добрая елка» и отправить подарки через сайт. Именно там размещены истории детей из малообеспеченных семей, сирот, имеющих ограничения по здоровью, а также людей старше 60 лет.

Каждый желающий может выбрать понравившуюся ему карточку с желанием и заполнить специальную форму. С дарителем свяжутся из кол-центра для подтверждения заявки и зададут несколько вопросов. Позже перезвонит представитель фонда и предложит выбрать удобную дату для передачи подарка.

С 10 декабря на площадках в Москве появятся специальные елки. Их украсят игрушками с пожеланиями подопечных благотворительных фондов и некоммерческих организаций. Чтобы стать добрым волшебником, достаточно взять такую игрушку, перейти на сайт по QR-коду и отправить заявку.

Открытки для участников СВО

В столичных парках открылись пункты по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает». В них все желающие могут передать новогодние подарки детям жителей новых территорий России и открытки с добрыми пожеланиями участникам специальной военной операции и их семьям.

Пункты сбора работают в Парке Горького, парках «Сокольники», «Ходынское поле», «Фили», «Красная Пресня» и других, а также в садах имени Баумана и «Эрмитаж». С 9 декабря такие же пункты откроются на 19 фестивальных площадках города. Еще восемь точек заработают 23 декабря.

Принести игрушки, книги, настольные игры и сладкие наборы можно до 8 января 2023 года. Подарки должны быть новыми, в упаковке и с бирками. Кроме того, в штабах принимают носки, варежки, перчатки, термобелье, шапки, шарфы, подарочные мужские наборы, стельки, мужские средства личной гигиены для участников специальной военной операции.