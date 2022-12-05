«Здесь нужно играть, а не готовиться к школе»

У современных детских садов большое советское прошлое, в котором много как хорошего и научного, так и дурного, связанного с устаревшими нормами. Сегодня во многих садах детям не хватает мест для игр и уединения, а советские здания не соответствуют современным требованиям к центрам дошкольного образования. Что в современном детском саду зависит от планировки, что — от коллектива, а что — от предписаний, «Мосленте» объяснила психолог Ольга Шиян, ведущий научный сотрудник «Лаборатории развития ребенка» Московского городского педагогического университета.

Фото: Мослента Мослента

«Смотреть на ситуацию глазами детей»

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Когда мы говорим о детских садах, во главу угла важно ставить не архитектурные решения, а развитие ребенка, смотреть на среду и ее проблемы, отталкиваясь именно от этого. Мы должны смотреть на ситуацию глазами детей.

В дошкольном возрасте должна формироваться детская инициативность и самостоятельность. Это происходит, когда ребенку предоставляются возможности: выбирать, куда идти, где играть, в каком пространстве находиться. Если просто действовать по регламенту, когда взрослыми определено: сейчас делаем вот это, развиваться детям будет сложно. У нас ведь до сих пор и физическая культура, и музыка — это занятия, где ребенок не может свободно пользоваться оборудованием, выбирать инструменты.

Посмотрев на традиционную планировку детских садов, можно увидеть, что вообще нет задачи создать в них пространство для детского самостоятельного выбора.

«Пространство, работающее пару часов в сутки»

Наличие специальных спален для детей — простой пример, который Москва начала решать лет восемь назад и успешно двигается по этому пути. Вроде бы хорошо, когда дети могут поспать в постели. Кстати, во многих странах мира такой практики нет по разным причинам, и это не мешает строить качественное образование. Искры летят от этой темы.

Если мы посмотрим на это с точки зрения детской самостоятельности, то увидим, что пространство практически каждой группы спроектировано таким образом: основное — игровое, и почти равноценное помещение, заполненное кроватками, задействованное всего пару часов в сутки. Это пространство не используется детьми для игр, потому что весь день, кроме тихого часа, спальня закрыта.

«Люди не знают, как работать с пространствами»

Несколько лет назад в Москве начали бороться с этими закрытыми спальными. Стали делать компактную мебель, которую можно убрать в подиумы. Они в свою очередь могут быть использованы для игры в течение дня. Спать на таких конструкциях тоже можно. Ярусные кроватки или кроватки каскадом могут быть как игровым пространством, так и спальней во время тихого часа.

Оказалось, что новые решения и новое оборудование просто не срабатывают, если педагоги, работающие с ними, не видят в них ценности. Когда люди не знают, как работать с пространствами для игр, или не понимают ценности движения для детей, ничего не получается. Есть примеры, когда в группе сделаны подиумы, но воспитатели запрещают детям залезать на них.

Эффект от любых новшеств в детских садах напрямую связан с тем, насколько взрослые — сотрудники и воспитатели — готовы принять их, понять и использовать в работе.

«Игра должна передаваться от старших к младшим»

Другой момент связан с санитарными нормами. Эта область меняется с большим трудом. В России правила предписывают в эпидемиологических целях изолировать группы детей.

Каждая из них имеет свой собственный вход в помещение и свою раздевалку. Они практически не смешиваются друг с другом. Это накладывает большие ограничения и на площадки на улице. Там все поделено на сектора, и каждая группа гуляет на своем участке, имеет свою веранду.

Если посмотреть с точки зрения детского развития, это ограничивает самостоятельность и возможности межвозрастного общения, а это в детстве большая ценность. Игра в субкультуре передается от возраста к возрасту, и очень важно, чтобы она шла от старших к младшим. Там, где мы на прогулке изолируем детей разных возрастов, мы ограничиваем их.

«По две группы на этаже»

Несколько лучших, на мой взгляд, детских садов в России находятся в зданиях со старой планировкой. Они преодолевают архитектурные ограничения за счет того, что объединяют группы. Например, делают по две группы на этаже. Пространства в таком случае доступны всем, и так создается более разнообразная среда. Детское общение становится богаче за счет разновозрастности.

Существующим санпинам противоречат практики, когда все пространство прогулочной территории становится местом общей прогулки для детей детского сада. Но ведь это так сильно увеличивает возможность детской коммуникации и исследовательности.

«Образование организовано по школьному типу»

Самое интересное в дошкольном образовании, что эта сфера постоянно развивается. В России дошкольное образование — одно из самых почтенных в мире. Появилось оно рано, ведь в СССР женщины должны были ходить на работу.

В России благодаря Льву Выготскому была и остается одна из лучших школ психологии детского развития. Лев Семенович Выготский — гений мирового масштаба, проживший очень короткую, но плодотворную жизнь.

Скончался Лев Семенович в 1934 году. Он стал родоначальником одного из самых интересных подходов в психологии развития, благодаря чему Выготский до сих пор цитируется во всех национальных и международных программных документах по детской психологии. Он задавал вопрос: «Как ребенок может развиваться?»

В силу раннего появления дошкольного образования и наличия глубокой научной школы у нас в детских садах с 1930-х годов начали заниматься образованием. В этом была положительная сторона — до второй половины XX века во всем мире детские сады были преимущественно местом ухода и присмотра, а программы типа Монтессори и Вальдорфа скорее были исключениями.

Проблема в том, что образование в детских садах у нас было организовано по школьному типу. Это особенно усилилось в 1960-х годах, когда акцент стал делаться именно на обучении в детских садах. И важным интерьерным решением стали столы и стулья, за которыми дети сидят и учатся, иногда в затылок друг другу, как в школах. И последние 30, а особенно последние 10 лет, с того момента, когда у нас появился дошкольный стандарт, — это время интенсивного обновления дошкольного образования. В эти годы очень многие вещи были психологической наукой открыты и описаны.

«Разворот к детским потребностям»

Стало понятно: чтобы ребенок полноценно прожил дошкольное детство, и чтобы он получал хорошее образование, детский сад должен быть устроен совершенно не так, как школа. Он должен создавать пространство именно для детской деятельности — для игры, экспериментирования, для физической активности и сенсорных впечатлений. С этой точки зрения традиционный детский сад очень сильно отличается от современных требований.

Современная жизнь дошкольного образования — это разворот к детским потребностям и новым представлениям о качестве

На любой детский сад эксперт смотрит с этой точки зрения: насколько он создает условия, чтобы ребенок там в первую очередь не готовился к школе, как это было принято раньше, а играл.

«Поиграть — это если время останется»

Игра — очень сложная деятельность. Чтобы ребенок активно двигался и проживал игровые впечатления, нужны среда и условия.

Если говорить о том, чем детские сады отличаются, то прежде всего — своей образовательной средой, тем, насколько созданы условия для детской активности, чтобы дети могли быть инициативными и самостоятельными.

Среда — это не только то, как устроен детский сад, но еще и какой в нем уклад жизни, как там структурировано время. Например, дается ли оно на свободную игру? Многие удивляются, узнав, что обычно оно выделяется по остаточному принципу: главное — образование на занятиях, а поиграть — это если останется время.

«Места, где ты можешь побыть один»

В современных зданиях детских садов создают большое количество пространств, в том числе и укромных. Также это делают и в современных школах нового типа.

Есть места, где большая группа может собраться для общего круга, для решения каких-то вопросов. А есть места, где можно укромно играть небольшой группой, и места, где ты можешь побыть один. Создание таких разного рода пространств в новых детских садах — это веяние нашего времени.

Одна из болевых точек дошкольного образования — возможность движения для детей. Стандартная дошкольная группа не предполагает, что дети бегают

Для психолога развития это ситуация очень тревожная, если ребенок весь день слышит: «Не бегай, не бегай, не бегай!» А детям это нужно не только для снижения тревоги, но и для моторного развития, которое очень тесно связано с развитием интеллектуальным и эмоциональным.

«Взаимодействие ребенка и взрослого»

Значение имеют предметно-пространственная среда, уклад жизни и главное — взаимодействие ребенка и взрослого. Во всех исследованиях говорится, что именно этот фактор обеспечивает качество дошкольного образования.

Насколько взрослый, взаимодействуя с ребенком, способен создать доверительную, эмоционально теплую атмосферу? Это важно для людей любого возраста, даже для компаний, где работают уже взрослые зрелые люди. И для детского сада принципиально важно, чтобы там было эмоционально комфортно, чтобы ребенок чувствовал там себя в дружеской, поддерживающей среде. При этом комфортность не означает отсутствие челенджа, задач, которые будоражат воображение и творческое мышление ребенка.

Хорошее взаимодействие подразумевает диалог, в котором ребенку хотелось бы участвовать. Это очень важно, потому что развитие речи стимулирует развитие мышления. Оно развивается через реальную коммуникацию, где дети что-то планируют, проектируют и экспериментируют, делятся чем-то друг с другом и со взрослыми. Детское мышление нужно стимулировать: задавать вопросы, слышать, как дети находят проблемные ситуации, и подхватывать их.