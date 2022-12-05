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2 часа назад

Как научить ребенка копить деньги

РИА "ФедералПресс"иещё 2

Зачем нужны деньги и для чего их нужно копить рассказал международный финансовый консультант Василий Еременко.

Как научить ребенка копить деньги
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Достаточно объяснить, что такое деньги, как они работают и зачем они нужны. Ребенку, особенно в маленьком возрасте, важны тактильные ощущения. Поэтому для накопления какой-то суммы подойдет копилка», – сказал Еременко.

По словам Еременко, ребенку стоит копить деньги в виде монет. Он подчеркнул, что в более старшем возрасте ребенку можно открыть накопительный счет или выпустить личную подростковую банковскую карту.

«Постепенно необходимо приучать ребенка к обращению с деньгами. В этом также поможет регулярная выдача карманных денег», – пояснил финансист.

Еременко рекомендовал выдавать на карманные расходы детям после выполнения определенных просьб родителей. Например, если ребенок навел порядок в доме или квартире или получил хорошие оценки в школе, передает РИАМО.

«Важно понимать, что деньги ребенка – это деньги ребенка. Их нельзя у него в последующем отнимать и забирать по каким-то причинам», – разъяснил финансист.

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