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1 час назад

Педиатр рассказала, с какого возраста можно давать детям мед

Вечерняя Москваиещё 1

Самый подходящий возраст для первого знакомства с медом — три года, но только если ребенок не аллергик. Об этом рассказала врач — педиатр-гастроэнтеролог Евгения Сухачевская.

Педиатр рассказала, с какого возраста можно давать детям мед
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Мед считается очень полезным продуктом, потому что он содержит много нужных организму элементов. Особенно важны они для детского организма. Мед нужен для укрепления иммунной системы, он снижает возбудимость. Также этот продукт способствует усвоению кальция.

Давать его маленьким детям нужно с осторожностью. Если ранее отмечались аллергические реакции на другие продукты, то стоит повременить с введением меда.

Педиатр подчеркнула, что не рекомендуется давать богатые фруктозой продукты детям в возрасте до трех лет, потому что может появиться предрасположенность к диабету, передает РИАМО.

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