64% родителей особенных детей сталкиваются с большой нагрузкой

Мама-сто-рук и Папа-помогатор – родители детей с ограничениями здоровья чувствуют себя супергероями.

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Аналитики медиахолдинга Rambler&Co опросили около ста тысяч интернет-пользователей к старту проекта «5 декабря – День защиты родителей», организованному благотворительным фондом «Подарок Ангелу», и узнали, в чём сильнее всего нуждаются даже такие сильные мамы и папы. Социальная акция поможет обратить внимание на проблемы, с которыми сталкиваются те, кто воспитывает особенных детей. Rambler&Co также выступил информационным партнёром проекта.

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По результатам исследования выяснилось, что треть (33%) россиян сталкивались с воспитанием детей с особенностями развития. Причём 39% из них занимаются с такими детьми сами, а 67% помогают в этом своим друзьям, знакомым, родственникам или соседям.

Самое сложное в жизни родителей особенных детей, по мнению респондентов, это большая психологическая нагрузка (64%). Почти четверть (24%) выделяют финансовые проблемы, а на физическую усталость и нехватку времени жалуются 7% и 5% соответственно.

Фонд «Подарок Ангелу» утверждает, что мамы и папы особенных детей – это родители с суперспособностями. В опросе Rambler&Co они поделились, какой именно силой им хотелось бы обладать в повседневной жизни. 47% выбрали бы неуязвимость, чтобы защитить себя и ребёнка от невзгод. Четверть (25%) хотели бы читать мысли и обладать телепатией 11% – получить сверхбыструю скорость, чтобы всё успевать, и столько же (11%) – телепортацию, чтобы быть в нескольких местах одновременно. Суперсилы, чтобы поднимать тяжести и никогда не уставать, не хватает 6% мам и пап.

Также родители особенных детей поделились, какие бы у них были супергеройские имена – это «Мама-сто-рук», «Амазонка», «Помогатор», «Натка-телепатка», «Шустряк», «Фея» и даже «Валькирия». А дети называют их «Крутяшечкой», «Бабусякой», «Роднулей», «Чистюлей». А если сыновья и дочери не могут говорить, то, по словам родителей, так сильно их обнимают, что всё сразу становится понятно.

Две трети родителей (66%) воспитывают особенных детей с супругом или супругой. 14% никогда не были в браке, 10% разведены, ещё 10% находятся в неофициальных отношениях.

Родители, которые лично не сталкивались с воспитанием особенных детей (67%), считают, что таким семьям в первую очередь необходима социальная помощь (43%) – комфортное жильё и качественная медицина. 27% назвали приоритетной финансовую помощь, 19% – психологическую. 11% уверены, что им не хватает общения и дружеской поддержки.

При этом 67% не готовы регулярно помогать благотворительным фондам. 25% делают пожертвования часто, но не системно и без предпочтений, 4% оформили подписку на донаты конкретным фондам, а 4% только планируют задуматься о благотворительности.