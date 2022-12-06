Любовь женщин к косметике может погубить их детей

Лаки для ногтей и некоторые другие косметические средства могут быть опасны для здоровья. И в первую очередь не столько для самих женщин, ими пользующихся, сколько для их будущих детей.

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УДАР НИЖЕ ПОЯСА

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Первые серьезные данные об этом были получены почти 20 лет назад. Тогда в США влиятельная общественная организация «Рабочая группа по охране окружающей среды» (EWG) опубликовала доклад «Секреты красоты». Вот цитата из него:

«Беременные, кормящие матери и все женщины, которые планируют завести детей, должны избегать любых косметических средств, на этикетке которых есть слово «фталаты». Они могут вызывать врожденные уродства. Больше всего от них страдают будущие мальчики, эти вещества наносят им удар ниже пояса - вызывают развитие пороков половой сферы. Но опасны они не только для плода, но и для маленьких детей, у которых половая система еще не сформировалась. Даже у взрослых влияние этих веществ не проходит бесследно - они могут приводить к самым разным расстройствам в этой деликатной сфере, вплоть до бесплодия и импотенции. Опасные химикаты блокируют процессы, которые в нашем организме регулируют мужские половые гормоны - андрогены.

Это важно Поскольку фталаты могут оказать негативное действие во время беременности, в это время лучше не пользоваться косметикой, содержащей такие вещества. Сделайте на девять месяцев паузу.

ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ

История с фталатами началась, когда Центры по контролю и профилактике заболеваний США (аналог отечественной службе сан­эпиднадзора) опубликовали результаты исследования 289 человек. Полученные данные оказались шокирующими. Вопреки ожиданиям эти химикаты были обнаружены абсолютно у всех испытуемых, а больше всего ими были напичканы организмы молодых женщин, способных к деторождению: у них содержание фталатов нередко было в 20 раз выше средних показателей.

Когда стали искать причины такой фталатовой дискриминации у достаточно молодых женщин, подозрение пало на косметику — это единственный источник фталатов, типичный только для представительниц прекрасного пола. В первую очередь под подозрением оказались лаки для ногтей. Во-первых, ими очень широко пользуются женщины, во-вторых, практически во всех лаках присутствуют эти химикаты.

Это выяснили эксперты EWG, проведя широкие исследования лаков для ногтей и других косметических средств. Они без труда обнаружили фталаты в большинстве популярных лаков для ногтей. Если бы такой же анализ провели в России, ситуация была бы похожей. Почти все они продаются и у нас, да и многие местные производители используют схожие ингредиенты.

Наша справка Исключить из своего пользования косметику и гигиенические средства с фталатами достаточно сложно - их далеко не всегда указывают в перечне ингредиентов. Тем не менее обращать внимание на состав стоит. Ищите там или слово «фталаты» (phthalate), или их более детальные обозначения: дибутилфталат (dibutyl phthalate), диэтилфталат (diethyl phthalate) и диметилфталат (dimethyl phthalate). Имейте в виду, что первый представитель этого списка фталатов - дибутилфталат (иногда его еще обозначают как ДБФ или DBF) - встречается чаще, чем другие.

НЕ ТОЛЬКО ЛАКИ ДЛЯ НОГТЕЙ

Поскольку информацию о фталатах далеко не всегда можно найти на этикетке косметических средств, специалисты EWG провели поиск и в доступной информации о патентах. Оказалось, что скромно, никак не выдавая своего присутствия, фталаты часто используются в декоративной косметике, шампунях, кондиционерах, лосьонах, антиперспирантах, солнцезащитной косметике: эти вещества нужны для улучшения качества этих средств.

Как получилось, что такое опасное вещество стало так широко и бесконтрольно применяться? К сожалению, когда начинали использовать фталаты, об их опасности не догадывались. Когда она стала очевидной, отказаться от них оказалось уже сложно. Во многих сферах они стали незаменимыми. Больше всего фталаты применяют в качестве пластификатора, улучшающего свойства полимеров, они придают пластмассам пластичность, гибкость, блеск. Еще они содержатся в строительных материалах, мебели, бытовых устройствах, одежде, игрушках, средствах ухода за обувью и одеждой. То есть они везде. Но косметика особенно опасна потому, что ее наносят на кожу и она может впитываться в организм. Из других изделий фталаты в основном поступают опосредованно, загрязняют окружающую среду, попадают в воду и продукты, а потом уже к человеку.

Проморгали фталаты еще и потому, что их острая токсичность не очень высока - смертельная доза составляет чуть ли не грамм на килограмм веса. Поскольку ни в одном косметическом средстве такого количества фталатов нет, их не очень боялись.