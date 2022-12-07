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2 часа назад

Почему для некоторых мам важен ранний выход из декрета

Вечерняя Москваиещё 1

Выход на работу после рождения ребенка в некоторых случаях может помочь сохранить здоровье женщины и тепло в семье. Об этом рассказала врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

Почему для некоторых мам важен ранний выход из декрета
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

После рождения ребенка женщина погружается в рутину повседневных забот, возникает чувство раздраженности, недооцененности.

Крашкина подчеркнула, что здесь важно оценить то эмоциональное и физическое состояние, в котором находится женщина.

— Выход на работу с делегированием ответственности, сцеживанием грудного молока, конечно, безумно трудоемко, нагрузочно, но женщина может почувствовать себя интеллектуально востребованной, профессионалом, которым в будущем может гордиться ее ребенок, — пояснила она в комменатрии РИАМО.

В этом случае важно, чтобы за ребенком присматривали родственники, готовые взять на себя такую отвественность, или квалифицированная няня.

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