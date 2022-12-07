Почему для некоторых мам важен ранний выход из декрета

— Выход на работу с делегированием ответственности, сцеживанием грудного молока, конечно, безумно трудоемко, нагрузочно, но женщина может почувствовать себя интеллектуально востребованной, профессионалом, которым в будущем может гордиться ее ребенок, — пояснила она в комменатрии РИАМО.