Что делать, если ребенок не может найти общий язык с учителем

Ни в коем случае не оставайтесь в стороне.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Не всегда проблемы в школе связаны с неуспеваемостью или с непростыми отношениями с одноклассниками. Порой огромной проблемой становится учитель, с которым ребенку приходится проводить большую часть дня. Неприязнь со стороны взрослого может стать настоящей пыткой для неокрепшей психики. Так что же делать родителям, если такая ситуация происходит с их ребенком? Мы посоветовались с психологом.

Видео дня

Назначьте встречу с учителем

Первое, что необходимо сделать родителям, — не затягивать с походом к учителю. Как правило, эта беседа многое проясняет. Некоторые родители совершают большую ошибку, сразу закатывая скандал с привлечением директора и различных министерств. В этом нет необходимости. Пока. Для начала стоит самим понять, насколько серьезен конфликт и в чем он, в принципе, заключается. В большинстве случаев уладить недопонимание удается уже после первого разговора на равных, без заискивания и перехода на повышенные тона.

Вставайте на сторону ребенка

Бывают ситуации, когда ребенок действительно может провиниться, и в силу недостатка опыта решения подобного рода проблем, он усиливает конфликт с учителем. Как мы уже говорили, важно переговорить с учителем наедине, но что делать с ребенком? Ругать? Заставлять испытывать острое чувство вины? Ни в коем случае. Первое, что должен понять ваш ребенок, — вы на его стороне, даже если он неправ. Никогда не отчитывайте ребенка прилюдно, это можно сделать, когда вы вернетесь домой. Объясните ситуацию учителю, а уже дома продумайте беседу с ребенком, чтобы максимально доступно донести до него причину подобного отношения учителя, и как необходимо поступить, чтобы отношения ученика и учителя, наконец, пришли в норму.

Не опускайте руки