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37 минут назад

Десять правил: как безопасно кататься на тюбинге

На Западе Москвыиещё 1

Как правильно кататься на тюбингах и не получить травму, рассказывает главный врач поликлиники № 209 в Раменках Артак Мацакян.

Десять правил: как безопасно кататься на тюбинге
Фото: На Западе МосквыНа Западе Москвы

Перед тем как съехать с горы самому или ребёнку, обойдите трассу пешком и проверьте, нет ли на склоне ухабов, деревьев или других препятствий.

На оборудованных склонах есть бортики, которые не позволят тюбингу вылететь за пределы зоны катания. Отдавайте предпочтение таким трассам.

Если бортиков нет, то уклон горы должен быть не более 20 градусов, иначе «ватрушка» наберёт слишком большую скорость. В конце должно быть достаточно места для торможения.

Используйте надувные санки подходящего размера. Специалисты советуют круг, в котором комфортно сидеть: расстояние от земли до ног должно быть около 10 см. Обращайте внимание на допустимый вес.

При скольжении ноги не должны касаться земли, а голову лучше чуть наклонить вперёд. Руками нужно крепко взяться за ручки, чтобы не улететь с тюбинга.

Катайтесь только сидя. Лёжа на животе, на коленях и в других позах кататься опасно: в этих позах вы едва ли сможете крепко держаться за ручки тюбинга.

Торможение руками, ногами и вообще касание земли на скорости запрещены.

Не спускайтесь друг за другом и не связывайте тюбинги. Если одна из «ватрушек» перевернётся, остальные последуют за ней.Не катайтесь вместе с ребёнком на одном тюбинге.

Внимательно смотрите, чтобы во время скатывания на трассе не было других людей. В противном случае вы собьёте кого-нибудь и травмируетесь сами.

Дети,
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