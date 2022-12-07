Стилист объяснила, как одевать близнецов

Близнецам не стоит выбирать одежду как под копирку. Полное сходство образов может оказаться неполезным для детей с точки зрения психологии, сказавшись на развитии вкуса и собственной точки зрения.

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По словам стилиста Юлии Мореходовой, одеваться одинаково — это ещё и не модно, а ребёнку стоит позволить выбирать то, что нравится ему самому. Специалист советует родителям обращать внимание на характер каждого из детей и выбирать в соответствии с ним ту или иную вещь.

«Куда более интересно смотрятся образы, напоминающие, но не повторяющие друг друга, когда у каждого есть свой характер, выражающийся в одежде. Таким образом, собирая гардероб для близнецов, можно сделать ставку на похожесть, но не полную идентичность», — объяснила она.