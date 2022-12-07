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1 час назад

Диетолог назвала причины ожирения у детей

Вечерняя Москва

Врач-диетолог Татьяна Залетова объяснила, почему возникает ожирение у детей.

Диетолог назвала причины ожирения у детей
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Главная причина — вредные пищевые привычки родителей. Если мама и папа едят много сладкого и жирного, то ребенок будет питаться так же, что приведет к набору веса.

Влияют на формирование пищевых привычек и неправильные методы воспитания.

— Никогда не наказывайте ребенка лишением обеда или ужина и не давайте сладостей за хорошее поведение. Перестаньте ругать ребенка за оставленную на тарелке пищу. Ведь доедать через силу, когда аппетит уже удовлетворен, — лишь формировать расстройство пищевого поведения, — пояснила специалист в комментарии aif.ru.

К набору веса также приводят пассивный образ жизни и повышенная тревожность.

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