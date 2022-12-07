Диетолог назвала причины ожирения у детей

— Никогда не наказывайте ребенка лишением обеда или ужина и не давайте сладостей за хорошее поведение. Перестаньте ругать ребенка за оставленную на тарелке пищу. Ведь доедать через силу, когда аппетит уже удовлетворен, — лишь формировать расстройство пищевого поведения, — пояснила специалист в комментарии aif.ru.