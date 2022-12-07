Выяснилось, почему дети врут своим родителям

Наверное, все родители сталкивались с проблемой вранья от своих детей. И отучить от этой ужасной привычки крайне сложно. Психиатр Елена Николаева дала несколько дельных советов, как бороться с этим. По её словам, дети часто обманывают из-за страха перед физическим наказанием. Поэтому ребёнка надо не наказывать, а воспитывать. Кроме этого, каждый проступок надо отдельно разбирать.

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«Не наказывайте ребёнка ремнём или пощёчиной. Смените стиль с авторитарного на строгий, но справедливый. Не клеймите ребёнка, что он лжец. Если вы знаете, что он нашкодил, то не задавайте вопрос, провоцирующий ложь: кто в этом виноват, кто это сделал, выясню — прибью», — посоветовала Николаева.

Она добавила, что многие дети, особенно в пять-шесть лет, не врут, а фантазируют, что они что-то смастерили, умеют летать, что они обладают нечеловеческими способностями. В этом случае лучше похвалить его, но отметить, что всё это — фантазии.

Поэтому надо разобраться, врёт ли ребёнок из-за страха наказания или фантазирует.