Названы причины появления кругов под глазами у ребенка

Темные круги под глазами могут указывать на ряд проблем со здоровьем у ребенка, рассказала Москве 24 врач-педиатр, детский гастроэнтеролог Марина Мягкова. Это и дефицит витаминов и микроэлементов, разные виды анемии, нарушения в работе щитовидной железы, а также проблемы с печенью и почками, в том числе после перенесенных инфекций, пояснила она.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Кроме этого, причиной может быть интоксикация, в том числе при пассивном курении, добавила эксперт.

При этом она подчеркнула, что темные круги могут быть и просто индивидуальной особенностью, передающейся по наследству.

Также они часто появляются у детей из-за нарушения режима дня и отдыха: могут сказываться постоянные недосыпы и накопившаяся усталость.

"Особенно это касается школьников. Хотя малышей сейчас тоже могут перегружать развивашками и занятиями спортом, отчего они порой устают не меньше взрослых", – сказала Мягкова.

По ее словам, на практике причины бывают самые разные и все их сложно перечислить. Поэтому всегда лучше обратиться к врачу, чтобы выявить сбой в работе организма или понять, что волноваться не стоит.