Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+12° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
1 час назад

Витамины для детей: стоит ли принимать, какие выбрать и чем можно заменить

Вечерняя Москваиещё 1

Для того чтобы защитить детей от вирусов гриппа и ОРВИ в сезон простуд, родители используют витамины и мультикомплексы. «Вечерняя Москва» обсудила с педиатром, доктором медицинских наук и профессором Марией Ревновой необходимость приема витаминных добавок и есть ли недостатки у такого вида профилактики заболеваний.

Витамины для детей: стоит ли принимать, какие выбрать
Фото: PexelsPexels

По ее мнению, ребенок — прекрасная функционирующая система, которая не требует серьезного вмешательства химических веществ. Однако витамины могут быть ему необходимы, если в организме не хватает какого-то компонента.

Видео дня

— Например, витамин C в добавках показан детям, если они часто болеют. При неврологических проблемах у детей врачи рекомендуют принимать витамин B, — рассказала педиатр. — По мере необходимости, исходя из анамнеза пациента, врачи могут назначать различные витамины детям, чтобы восполнить дефицит веществ.

Как лучше принимать витамины

В случае когда ребенку рекомендован прием витаминных добавок, врач подчеркнула, что лучше отдавать предпочтение отдельным витаминам:

— Они хороши тем, что исключают вероятность возникновения аллергических реакций и дают понять врачу, как организм реагирует на различные компоненты.

Если же выбор пал на комплекс витаминов, стоит выбирать те, что содержат в себе меньше всего веществ, посоветовала медик.

Как восполнить дефицит без таблеток

Восполнить необходимые микроэлементы в организме, по мнению Ревновой, можно и без химических добавок.

— Для этого достаточно разнообразить питание, чтобы обогатить организм ребенка естественными витаминами, — объяснила педиатр.

Врач рекомендовала включить следующие продукты в рацион ребенка:
  • овощи;
  • фрукты;
  • зелень;
  • травяные чаи;
  • компоты;
  • мясо;
  • яйца.

Почему врачи редко прописывают витамины

Из-за высокой вероятности аллергических реакций, как пояснила специалист, многие врачи не прописывают витамины детям даже при простудах и вирусных инфекциях.

— Лучше начать лечение с народной медицины. При простудах можно начать с травяного сбора. При кашле можно попробовать облегчить состояние молоком с маслом, — порекомендовала Ревнова.

Однако специалист отметила: если заболевание сразу начинается с температуры выше 39 градусов, не стоит экспериментировать с самолечением.

— Все зависит от исходной ситуации, — подчеркнула специалист. — Народные средства помогают только при мягком течении заболевания.

Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители