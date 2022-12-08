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1 час назад

Почему круги под глазами у ребенка – тревожный сигнал?

Секрет Фирмы

Ребёнок с тёмными кругами под глазами — явление сейчас далеко не редкое. У кого-то они есть с рождения и остаются на всю жизнь. Однако если это не врождённое, то тёмные круги под глазами могут указывать на ряд проблем со здоровьем у вашего чада. Давайте разберёмся, в чем причины тёмных кругов в области глаз и как избавиться от таких синяков.

Почему круги под глазами у ребенка – тревожный сигнал?
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам врача-педиатра и детского гастроэнтеролога Марины Мягковой, на это влияет дефицит витаминов и микроэлементов, разные виды анемии, нарушения в работе щитовидной железы, а также проблемы с печенью и почками, в том числе после инфекций.

Синяки под глазами у ребёнка могут появиться из-за сбоев в работе кишечника или желудка. Например, частенько такое может случиться после злоупотребления антибиотиками, а также при сердечно-сосудистых и аутоиммунных заболеваниях.

Также причиной может стать интоксикация (то есть отравление). И в эту категорию попадает даже пассивное курение. Так что родители-курильщики, обращайте внимание, когда в присутствии ребёнка поджигаете сигаретку.

Специалист обратила внимание, что синячки могут быть просто индивидуальной особенностью, которая передаётся по наследству. Их часто могут видеть у детей, у которых нарушен режим дня и отдыха: могут сказываться постоянные недосыпы и накопившаяся усталость. В целом это характерно и для взрослых.

«Особенно это касается школьников. Хотя малышей сейчас тоже могут перегружать развивашками и занятиями спортом, из-за чего они порой устают не меньше взрослых», — подчеркнула Мягкова.

Но это далеко не полный список причин. Поэтому всегда лучше обратиться к врачу, чтобы найти сбой в работе организма или же просто лишний раз убедить себя, что волноваться не стоит.

Если круги не связаны с генетикой или болезнями, то решить проблему можно довольно легко. Нужно просто скорректировать режим дня ребёнка, убрать влияние вредных привычек, снизить нагрузку и добавить больше прогулок на свежем воздухе.

Дети,Марина Мягкова,
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