Звезда Comedy Woman раскрыла пол будущего ребенка

Участница шоу продолжает радовать подписчиков подробностями предстоящего радостного события. Еще совсем недавно пользователи Сети были поражены новостью о незапланированной беременности девушки. Потом все вместе гадали, кто же отец ребенка. А сейчас настало время узнать и пол малыша. Будущая мама раскрыла секрет в духе блогерской традиции: не очень оригинально, зато эффектно.
А вот место для гендер-пати Надежда выбрала довольно необычное. Влюбленные и их близкие собрались на футбольном поле, где будущий отец мастерски ударил по мячу с заветным цветом. Им оказался синий!
Ура! У пары будет мальчик. Кажется, теперь уже все секреты беременности Ангарской раскрыты. Хотя нет, можно еще попробовать выпытать у будущей мамы варианты имени для наследника.