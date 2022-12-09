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3 часа назад

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская раскрыла пол будущего ребенка

Super.ruиещё 4

Участница шоу продолжает радовать подписчиков подробностями предстоящего радостного события. Еще совсем недавно пользователи Сети были поражены новостью о незапланированной беременности девушки. Потом все вместе гадали, кто же отец ребенка. А сейчас настало время узнать и пол малыша. Будущая мама раскрыла секрет в духе блогерской традиции: не очень оригинально, зато эффектно.

Звезда Comedy Woman раскрыла пол будущего ребенка
Фото: Super.ruSuper.ru

А вот место для гендер-пати Надежда выбрала довольно необычное. Влюбленные и их близкие собрались на футбольном поле, где будущий отец мастерски ударил по мячу с заветным цветом. Им оказался синий!

Ура! У пары будет мальчик. Кажется, теперь уже все секреты беременности Ангарской раскрыты. Хотя нет, можно еще попробовать выпытать у будущей мамы варианты имени для наследника.

Дети,Мужская измена,Comedy Woman,Надежда Ангарская,
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