Звезда Comedy Woman раскрыла пол будущего ребенка

Участница шоу продолжает радовать подписчиков подробностями предстоящего радостного события. Еще совсем недавно пользователи Сети были поражены новостью о незапланированной беременности девушки. Потом все вместе гадали, кто же отец ребенка. А сейчас настало время узнать и пол малыша. Будущая мама раскрыла секрет в духе блогерской традиции: не очень оригинально, зато эффектно.

Фото: Super.ru Super.ru

А вот место для гендер-пати Надежда выбрала довольно необычное. Влюбленные и их близкие собрались на футбольном поле, где будущий отец мастерски ударил по мячу с заветным цветом. Им оказался синий!