Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+2° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Врач рекомендовал при гриппе у ребенка сразу же сбивать жар

Парламентская газетаиещё 1

С наступлением холодов в Россию вернулся грипп А (H1N1), который в народе называют свиным. Как рассказал «Парламентской газете» терапевт Андрей Звонков, этот штамм пришел с Востока. По его словам, 90 процентов всех инфекций, которыми люди болеют, являются зоонозами, то есть болезнями, которые передаются в естественных условиях от позвоночных животных человеку. Поэтому и называются они свиной грипп, птичий грипп.

Врач рекомендовал при гриппе у ребенка сразу же сбивать жар
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Специалист подчеркнул, что если гриппом заболел ребенок, особое внимание надо обращать на повышение температуры.

«У детей очень плохая терморегуляция. И если взрослый будет «нагреваться» долго, ведь у него большая площадь тела, к примеру, утром может быть 37 градусов и только к вечеру столбик термометра доберется до 38, то у ребенка через два часа может подскочить до 39 и даже 40. Это очень серьезно, дети погибают не от вируса гриппа, а от высокой температуры, у них может дело окончиться отеком мозга, судорогами и все», — предостерег Звонков.

А вот у взрослых нужно сбить жар, если человек плохо переносит высокую температуру.

«Но до 38 градусов можно попробовать потерпеть, ведь высокая температура убивает вирус гриппа в отличие от вируса ковида», — посоветовал доктор.

Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители