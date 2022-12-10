Врач рекомендовал при гриппе у ребенка сразу же сбивать жар

«У детей очень плохая терморегуляция. И если взрослый будет «нагреваться» долго, ведь у него большая площадь тела, к примеру, утром может быть 37 градусов и только к вечеру столбик термометра доберется до 38, то у ребенка через два часа может подскочить до 39 и даже 40. Это очень серьезно, дети погибают не от вируса гриппа, а от высокой температуры, у них может дело окончиться отеком мозга, судорогами и все», — предостерег Звонков.