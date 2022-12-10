Врач рекомендовал при гриппе у ребенка сразу же сбивать жар

С наступлением холодов в Россию вернулся грипп А (H1N1), который в народе называют свиным. Как рассказал «Парламентской газете» терапевт Андрей Звонков, этот штамм пришел с Востока. По его словам, 90 процентов всех инфекций, которыми люди болеют, являются зоонозами, то есть болезнями, которые передаются в естественных условиях от позвоночных животных человеку. Поэтому и называются они свиной грипп, птичий грипп.
Специалист подчеркнул, что если гриппом заболел ребенок, особое внимание надо обращать на повышение температуры.
«У детей очень плохая терморегуляция. И если взрослый будет «нагреваться» долго, ведь у него большая площадь тела, к примеру, утром может быть 37 градусов и только к вечеру столбик термометра доберется до 38, то у ребенка через два часа может подскочить до 39 и даже 40. Это очень серьезно, дети погибают не от вируса гриппа, а от высокой температуры, у них может дело окончиться отеком мозга, судорогами и все», — предостерег Звонков.
А вот у взрослых нужно сбить жар, если человек плохо переносит высокую температуру.
«Но до 38 градусов можно попробовать потерпеть, ведь высокая температура убивает вирус гриппа в отличие от вируса ковида», — посоветовал доктор.