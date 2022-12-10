Можно ли лечить зубы во время беременности

Организм будущей мамы работает за двоих, находясь в огромном стрессе: гормональные изменения, ослабление иммунитета, дефицитные состояния. Костная ткань теряет минеральные компоненты, отдавая все ресурсы ребенку для формирования костей скелета.

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Из зубов при беременности высвобождается кальций, поэтому многие мамы жалуются на повышенную чувствительность. Меняется кислотно-щелочной баланс полости рта, что увеличивает риск образования кариеса и кровоточивости десен, а частые перекусы, не сопровождающиеся чисткой зубов, ускоряют образование зубного налета.

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Часто будущие мамы сомневаются, можно ли в их «интересном положении» посещать стоматолога. На волнующие вопросы отвечает российский врач-стоматолог, предприниматель и основатель Smilestudio Луиза Автандилян.

На каких сроках беременности можно обращаться к стоматологу

Первый триместр беременности — критически важный период в развитии эмбриона, когда закладываются все его органы и системы, а также формируется плацента, создающая защитный барьер. В первом триместре плод пока никак не защищен от неблагоприятного воздействия химических веществ, попавших в организм матери, в том числе и анестезии, поэтому любые стоматологические вмешательства на ранних сроках беременности нежелательны. Исключение составляют гигиенические процедуры — например, профессиональная гигиена полости рта или ремотерапия.

Если беременную женщину беспокоит острая зубная боль в первом триместре, в экстренных случаях лечение и удаление проводится, в том числе с применением анестезирующих веществ.

Второй триместр беременности — с 14 по 20 неделю — наиболее благоприятное время для лечения зубов. Период высокого риска позади, плацента сформирована полностью, все системы малыша созданы и продолжают свое плавное развитие, а мама чувствует себя лучше и готова к походу в стоматологию.

В последнем, третьем триместре беременностинежелательны раздражители и дополнительный стресс для организма матери, поэтому не рекомендуются серьезные вмешательства по лечению зубов и десен. Но это совершенно не означает, что при появлении жалоб не стоит идти к врачу.

Можно ли лечить зубы беременным с уколом анестетика

Как было сказано ранее, во втором триместре беременности лечение с применением анестезии является абсолютно безопасным мероприятием.

Если же речь идет об острой зубной боли в первом и последнем триместрах, то анестезирующие вещества также применяются в случаях, когда это действительно необходимо. Врач проведет осмотр ротовой полости, изучит анамнез пациентки и выберет оптимальный способ и средство для обезболивания. Применять анестетик в любом триместре беременности более оправдано, чем терпеть острую боль.

Тем более, в современной стоматологии появились наиболее безопасные анестезирующие препараты, не содержащие в составе адреналина и лидокаина, которые способны проникать через плацентарный барьер. Помимо прочего, если будущая мама боится делать инъекцию, возможно применение обезболивающего стоматологического геля.

Можно ли лечить зубы без анестезии во время беременности

Лечение зубов всегда вызывает страх и является сильным стрессом для пациента, тем более для беременной женщины. Стоматологические процедуры весьма болезненны и доставляют определенный дискомфорт, поэтому будущим мамам не рекомендуется лечить зубы без анестезии во избежание болевого шока.

Профилактика стоматологических проблем во время беременности

Будущей маме необходимо регулярно посещать стоматолога, чтобы вовремя обнаружить проблему и устранить ее в «зачаточном» состоянии. Врач может рекомендовать профессиональную чистку зубов в первом триместре с последующим покрытием зубной эмали фторидами, кальцием и фосфатами.

Нельзя не оценить важность правильного и сбалансированного питания. Рацион беременной женщины должен включать в себя продукты, богатые кальцием и фосфором (молочные и злаковые продукты, рыба, орехи), витамином A (яичный желток, рыбий жир), витамином C (цитрусовые, шпинат), витамином D (картофель, петрушка, морепродукты).

Если при помощи питания не удается восполнить дефицит минеральных и питательных веществ, имеет смысл проконсультироваться с лечащим терапевтом или акушером-гинекологом по вопросу приёма витаминно-минеральных комплексов.

С целью профилактики кариеса и зубного камня после еды не стоит забывать об использовании флосса, ополаскивателя для полости рта или жевательной резинки. И золотое правило — правильно чистить зубы дважды в день в течение трех минут (выметательными движениями сверху вниз).