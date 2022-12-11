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26 минут назад

Врач объяснил, как самостоятельно проверить осанку ребенка

Москва24иещё 2

Проверить, есть ли у ребенка нарушения осанки, родители могут двумя способами. Об этом Москве 24 рассказал детский ортопед, спинальный хирург, кандидат медицинских наук Денис Маламашин.

Как самостоятельно проверить осанку ребенка
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Первый способ: попросите ребенка встать на пол босиком, расслабить плечи, опустить руки вдоль тела, голову держать ровно и смотреть прямо перед собой. Осмотрите его спину со всех сторон. В норме плечи и нижние края лопаток должны находиться на одном уровне, а изгибы талии – быть симметричными", – объяснил врач.

Второй простой способ – так называемый тест Адамса. Нужно встать позади ребенка, попросить его наклониться вперед и опустить голову и руки вниз. В таком положении вы сможете видеть линию позвоночника. Важно, чтобы от поясницы до шеи спина выглядела симметрично с обеих сторон, отметил Маламашин.

Если при самостоятельном осмотре родители увидели мышечную асимметрию, стоит обратиться к врачу-ортопеду.

Нарушение осанки в современной медицине не является заболеванием и при отсутствии жалоб не требует лечения. Однако за этим могут скрываться серьезные проблемы, такие как сколиоз. Их важно заметить вовремя. Но диагноз может поставить только врач-ортопед по рентгенограмме.

Для профилактики и коррекции уже имеющихся нарушений осанки детям нужно много двигаться: заниматься спортом, делать зарядку, гулять на свежем воздухе, отметил врач. Если ребенок долго сидит за письменным столом, для здоровья спины достаточно делать 10-минутный перерыв каждые 40–50 минут. При этом важно, чтобы в это время ребенок выполнял физические упражнения, заключил Маламашин.

Ранее невролог Денис Воронин предупредил, что проблемы в работе опорно-двигательного аппарата могут стать причиной возникновения гастрита, простатита, мочекаменной болезни и холецистита. Он призвал не игнорировать неприятные ощущения в спине и вовремя обращаться к специалисту.

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