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2 часа назад

Сексолог разъяснила способы корректно рассказать детям о зачатии

Говорит Москва

Обычно ребёнок проявляет любопытство к подобным темам с трёх-четырёх лет. Он будет удовлетворён ответом, что рождён матерью, подробностей приводить не стоит. Уточняющие вопросы ему задавать не нужно. Гениталии важно называть «нормальными, правильными» словами.

Сексолог разъяснила способы корректно рассказать детям о зачатии
Фото: PxherePxhere

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила руководитель Центра сексуального здоровья Анна Котенёва. «С аиста и капусты точно не нужно начинать. Начинать нужно тогда, когда ребёнок обратится к вам. Ребёнок задаёт вопросы, как он появился на свет, обычно с трёхлетнего-четырёхлетнего возраста.

Здесь надо не напугать его, а объяснить, что тебя родила мама, и этого будет достаточно. Не нужно говорить подробности, физиологию преподносить. Любопытство ребёнка нужно удовлетворять, не нужно педалировать эту ситуацию, не надо доспрашивать у него. Это, как правило, информация, связанная со своими гениталиями, нужно правильно называть детям половые органы, нормальными, правильными словами».

Ранее Владимир Путин подписал пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола. За нарушения будут грозить штрафы до 10 миллионов рублей. Запрет на пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии будет распространяться на фильмы, книги, рекламные ролики, публикации в СМИ и компьютерные игры.

Дети,Владимир Путин,
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