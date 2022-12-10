Сексолог разъяснила способы корректно рассказать детям о зачатии

Обычно ребёнок проявляет любопытство к подобным темам с трёх-четырёх лет. Он будет удовлетворён ответом, что рождён матерью, подробностей приводить не стоит. Уточняющие вопросы ему задавать не нужно. Гениталии важно называть «нормальными, правильными» словами.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила руководитель Центра сексуального здоровья Анна Котенёва. «С аиста и капусты точно не нужно начинать. Начинать нужно тогда, когда ребёнок обратится к вам. Ребёнок задаёт вопросы, как он появился на свет, обычно с трёхлетнего-четырёхлетнего возраста.

Здесь надо не напугать его, а объяснить, что тебя родила мама, и этого будет достаточно. Не нужно говорить подробности, физиологию преподносить. Любопытство ребёнка нужно удовлетворять, не нужно педалировать эту ситуацию, не надо доспрашивать у него. Это, как правило, информация, связанная со своими гениталиями, нужно правильно называть детям половые органы, нормальными, правильными словами».