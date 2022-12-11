Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+5° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 минуту назад

Психолог рассказала, когда дети перестают верить в Деда Мороза

Вечерняя Москва

Обычно дети продолжают верить в Деда Мороза примерно до семи лет, потом они идут в школу, и вера сама безболезненно уходит. Об этом рассказала заведующая кафедрой психологии образования Московского института психоанализа, доктор психологических наук, профессор Любовь Григорович.

Психолог рассказала, когда дети перестают верить в Деда Мороза
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"Дед Мороз может быть помощником в воспитании детей. Главное — не навязывать фигуру Деда Мороза и не навязывать мысль о том, что он не реальность, а плод нашей фантазии", — сказала она.

Специалист отметила, что у большинства детей вера в Деда Мороза уходит самостоятельно к семи годам. Это связано с окончанием детского сада и перехода в школу. Благодаря этому ребенок начинает сам осознавать происходящее и может только уточнить у родителей, правда ли это, передает РИА Новости.

До этого кандидат психологических наук Анастасия Лысакова рассказала, когда с ребенком стоит говорить про Деда Мороза и как правильно это преподнести. Она отметила, что сомнения относительно существования Деда Мороза могут появиться у ребенка в возрасте 6-8 лет.

Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители