Психолог рассказала, когда дети перестают верить в Деда Мороза

Обычно дети продолжают верить в Деда Мороза примерно до семи лет, потом они идут в школу, и вера сама безболезненно уходит. Об этом рассказала заведующая кафедрой психологии образования Московского института психоанализа, доктор психологических наук, профессор Любовь Григорович.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

"Дед Мороз может быть помощником в воспитании детей. Главное — не навязывать фигуру Деда Мороза и не навязывать мысль о том, что он не реальность, а плод нашей фантазии", — сказала она.

Специалист отметила, что у большинства детей вера в Деда Мороза уходит самостоятельно к семи годам. Это связано с окончанием детского сада и перехода в школу. Благодаря этому ребенок начинает сам осознавать происходящее и может только уточнить у родителей, правда ли это, передает РИА Новости.