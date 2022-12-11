Как прогнать «яжемать» и избежать фиксации на родительстве

Иногда мамы разрушают свою жизнь завышенными ожиданиями.

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Шуточный термин «Яжемать» за последние несколько лет стал употребляться настолько часто, что сейчас о нем невозможно не знать. Кто такая «яжемать» и чем она отличается от любой мамы? Обычно так называют женщин, которые слишком сконцентрированы на своем чаде и считают, что к ним должны относиться лучше, лишь потому что они родили ребенка.

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Но разве став мамой, можно воспринимать реальность иначе? Ведь вы произвели на свет настоящего человека! Самого лучшего, кстати, человека. Но гормональная буря утихает, а симптомы «Яжематери» могут становиться лишь сильнее, заставляя друзей все реже общаться с вами, а вас оставляя озлобленной и уставшей.

Прекратите быть героиней

Да, материнство требует полной физической и эмоциональной отдачи, мобилизации всех ресурсов организма. Для окружающих это — часть естественного процесса, но для самой женщины — настоящий подвиг. А оценить его масштаб день за днем может лишь она. Чтобы не превращаться в героиню, важно заботиться о себе.

Просите мужа, родных, няню посидеть с малышом и отправляйтесь выпить кофе в небольшом кафе, почитать книгу или встретиться с подругой. Это не преступление, это забота о себе и ребенке, которому нужна здоровая и счастливая мама.

Ищите поддержку

Воспитание малыша — тяжелая, сложная задача, ноша, которую хочется с кем-то разделить. И если близкие желания не проявляют, то мамы начинают неосознанно искать ее у всех: продавщицы в магазине, подруги, случайных встречных. Чтобы окружающие перестали воспринимать вас «яжематерью», нужно признать, что, кроме папы ребенка, вас никто не должен понимать и разделять эту ношу.

Если чувствуете, что не справляетесь, поговорите с близкими и скажите, что им очень нужна ваша поддержка.

Думайте о ребенке

«Яжемаме» кажется, что она делает все для счастья ребенка. Но психологи считают такое мнение ошибочным: чрезмерная концентрация на материнстве приводит к завышенным запросам, надеждам, которые могут не оправдаться. Ребенок не по своей воле становится должником, хотя он вряд ли просил полностью посвящать ему жизнь.