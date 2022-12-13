Признаки беременности, которые вы можете игнорировать

Часто женщина даже не подозревает о своем положении.

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Очень часто беременность становится неожиданностью для самой женщины, хотя организм давал сигналы, которые женщина упорно игнорировала. Мы решили посоветоваться со специалистом, чтобы понять, какие «звоночки» сообщают о беременности на раннем сроке. А вы о них знали?

У женщины обостряется обоняние

Не слишком распространенный симптом, однако игнорировать его точно не стоит, особенно если ранее у вас не было такой острой реакции на запахи. Причем женщина может не просто ощущать дискомфорт из-за резких и неприятных запахов, но даже возненавидеть свой любимый парфюм. Если вы замечаете подобную реакцию, стоит посетить своего гинеколога в обозримом будущем, чтобы быть уверенной в том, что вы действительно в положении, а также, чтобы исключить развитие неприятного заболевания.

У женщины усиливается аппетит

Специалисты считают, что снижение или повышение аппетита может быть связано с циклом, что вполне объяснимо гормональными скачками на протяжении месяца. Тем не менее резкое усиление аппетита может говорить о том, что вы находитесь в положении. Вам может не хотеться необычных продуктов, как принято считать, просто порции могут стать больше, пусть вы этого и не замечаете. Узнали себя? Возможно, врач сообщит вам приятную новость.

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