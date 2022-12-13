Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
0° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
57 минут назад

Признаки беременности, которые вы можете игнорировать

WomanHit.ru

Часто женщина даже не подозревает о своем положении.

Признаки беременности, которые вы можете игнорировать
Фото: WomanHit.rWomanHit.r

Очень часто беременность становится неожиданностью для самой женщины, хотя организм давал сигналы, которые женщина упорно игнорировала. Мы решили посоветоваться со специалистом, чтобы понять, какие «звоночки» сообщают о беременности на раннем сроке. А вы о них знали?

У женщины обостряется обоняние

Не слишком распространенный симптом, однако игнорировать его точно не стоит, особенно если ранее у вас не было такой острой реакции на запахи. Причем женщина может не просто ощущать дискомфорт из-за резких и неприятных запахов, но даже возненавидеть свой любимый парфюм. Если вы замечаете подобную реакцию, стоит посетить своего гинеколога в обозримом будущем, чтобы быть уверенной в том, что вы действительно в положении, а также, чтобы исключить развитие неприятного заболевания.

У женщины усиливается аппетит

Специалисты считают, что снижение или повышение аппетита может быть связано с циклом, что вполне объяснимо гормональными скачками на протяжении месяца. Тем не менее резкое усиление аппетита может говорить о том, что вы находитесь в положении. Вам может не хотеться необычных продуктов, как принято считать, просто порции могут стать больше, пусть вы этого и не замечаете. Узнали себя? Возможно, врач сообщит вам приятную новость.

Женщина испытывает сильные головные боли

А вот этот сигнал пропускают чаще всего. И действительно, голова может болеть по целому ряду причин, про беременность в этом случае думают в последнюю очередь, и зря. Виной всему гормональные изменения, которые сопровождают женщину на всем пути вынашивания малыша. Когда боли усиливаются или становятся невыносимыми настолько, что вы не можете жить без таблеток, обязательно покажитесь терапевту и затем гинекологу, чтобы быстрее справиться с неприятным симптомом и не навредить ребенку.

Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители