Врач объяснила, как сохранить ноги ребенка в сухости и тепле зимой

"Напоите чадо чаем. Если дома есть малина, то отлично, а если есть и мед, — еще лучше. Еще ребенку нужна ударная доза витамина С, в качестве источника которого можно добавить в чай лимончик или черную смородину. Также полезен сироп шиповника", — заключила специалист.