Врач объяснила, как сохранить ноги ребенка в сухости и тепле зимой

Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Светлана Малиновская рассказала "Общественной службе новостей", как сохранить ноги ребенка в сухости и тепле зимой, особенно когда мороз сменяется слякотью.
В сырую погоду она рекомендовала вместе с обувью одевать на стопы пакеты для большей герметичности.
"Перед тем, как обуваться, поместите ноги ребенка в пакеты. А как только зайдете в помещение, сразу их снимайте, иначе ноги будут сильно потеть. Еще в пакете можно сделать небольшие разрезики — так стопа останется сухой", — посоветовала Малиновская.
Если ноги все же промокли, врач порекомендовала пропарить ноги, одеть носки с небольшим количеством горчичного порошка и отправить ребенка в постель.
"Напоите чадо чаем. Если дома есть малина, то отлично, а если есть и мед, — еще лучше. Еще ребенку нужна ударная доза витамина С, в качестве источника которого можно добавить в чай лимончик или черную смородину. Также полезен сироп шиповника", — заключила специалист.