Состояние ребенка, требующее неотложной медицинской помощи

При рвоте и беспричинных слабости и сонливости ребенку нужно вызывать скорую помощь, предупредила заведующая педиатрическим отделением стационара в медицинском центре «СМ-Клиника» Ирина Пахарева. Врач описала «Ленте.ру» состояния, требующие неотложной медицинской помощи.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Педиатр предупредила, что от состояния ребенка зависит, какую именно бригаду пришлют, и насколько быстро она приедет на вызов.

Видео дня

«В медицине существуют понятия неотложных (высокая температура, рвота, головная и другие боли) и критических состояний (требуется реанимация), — пояснила врач. — При вызове скорой точно опишите состояние ребенка. Это поможет определиться в неотложности выезда для бригады врачей и повлияет на скорость прибытия на вызов».

За 20 минут должна прибыть бригада врачей-реаниматологов в экстренных случаях.

Пахарева рассказала, что бригаду скорой помощи необходимо вызывать при наличии двух и более симптомов одновременно. Если у ребенка сильная головная боль, слабость, головокружение, отказ от еды, рвота в сочетании с высокой температурой, — это повод для беспокойства. Такое сочетание симптомов может оказаться признаком серьезного заболевания, справиться с которым самостоятельно не получится.

Перечисленные признаки могут указывать на менингит, угрожающий тяжелыми осложнениями и даже смертью. Избежать последствий можно, если распознать болезнь на ранней стадии и оперативно начать лечение.

Без помощи врачей не обойтись, если у ребенка появилась яркая сыпь, не бледнеющая при надавливании, предупредила педиатр. По ее словам, госпитализация понадобится, если из-за отказа от питья, из-за рвоты и жидкого стула организм потерял много жидкости.

«Обезвоживание можно распознать по сухости кожи и слизистых, запавшим глазам, медленному (более трех секунд) расправлении кожной складки. В таких случаях восстановиться помогут только внутривенные вливания», — пояснила она.

К боли в животе (к спазмам, коликам) могут приводить заболевания многих органов брюшной полости: желудка, кишечника, почек и других. Важно вовремя показать ребенка врачу, чтобы не пропустить заболевание, требующее экстренной операции.

Врач предупредила, что часто у детей боль в животе вызывает инвагинация — перемещение одной части кишки в другую с развитием кишечной непроходимости. В начале болезни появляются внезапные боли, повторяющиеся каждые 15-20 минут, между приступами ребенок кажется практически здоровым. В дальнейшем боль принимает постоянный характер.

Важно помнить, что ребенок может иметь невысокую температуру, но при этом нуждаться в оказании экстренной помощи, особенно при необъяснимой вялости, сонливости или рвоте