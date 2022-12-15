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1 час назад

Педиатр назвал количество конфет, которое можно давать детям

Москва24иещё 1

Педиатр столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов рассказал, какое количество конфет в день родители могут разрешать своим детям. Об этом пишет РИА Новости.

Педиатр назвал количество конфет, которое можно давать детям
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Как отметил специалист, ВОЗ подготовила рекомендации в отношении суточной нормы сахара:

  • для детей 4–6 лет – не должна превышать 19 граммов, или 4 чайные ложки;
  • для детей 7–10 лет – до 24 граммов, или 5 чайных ложек;
  • детям старше 11 лет – до 30 граммов сахара в день, или 6 чайных ложек.

Османов подчеркнул, что ребенку, которому еще нет четырех лет, не рекомендуют давать сахар.

По словам врача, средняя конфета весит 13–15 граммов, из которых 8–12 граммов – сахар. Получается, что допустимое количество будет следующим:

  • детям 4–6 лет – 2 конфеты;
  • детям 7–10 лет – 2–3 конфеты;
  • детям старше 10 лет – 3 конфеты.

Педиатр предупредил о негативных последствиях злоупотреблениями сладостями.

Съеденное за один раз большое количество конфет может привести к аллергии или нарушить процесс пищеварение. Ребенок может начать жаловаться на боли в животе и тошноту.

"Конфеты – это довольно сложный кулинарный продукт. В них содержится много углеводов и жиров. Для того, чтобы организм ребенка их без труда переварил, требуется достаточно большое количество пищеварительных ферментов", – объяснил он.

Османов подчеркнул, что сладости категорически не рекомендуется есть на голодный желудок, поскольку внутренние органы просто не готовы справиться с поступившим сахаром. В такой ситуации на поджелудочную железу ложится дополнительная нагрузка, заметно замедляется процесс пищеварения, резко повышается уровень инсулина.

Врач посоветовал есть конфеты после завтрака или обеда. Вечером количество вырабатываемых ферментов снижается, поэтому в это время лучше отказаться от сладкого, резюмировал он.

Дети,Исмаил Османов,ВОЗ,
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