Педиатр назвал количество конфет, которое можно давать детям

Педиатр столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов рассказал, какое количество конфет в день родители могут разрешать своим детям. Об этом пишет РИА Новости.
Как отметил специалист, ВОЗ подготовила рекомендации в отношении суточной нормы сахара:
Османов подчеркнул, что ребенку, которому еще нет четырех лет, не рекомендуют давать сахар.
По словам врача, средняя конфета весит 13–15 граммов, из которых 8–12 граммов – сахар. Получается, что допустимое количество будет следующим:
Педиатр предупредил о негативных последствиях злоупотреблениями сладостями.
Съеденное за один раз большое количество конфет может привести к аллергии или нарушить процесс пищеварение. Ребенок может начать жаловаться на боли в животе и тошноту.
"Конфеты – это довольно сложный кулинарный продукт. В них содержится много углеводов и жиров. Для того, чтобы организм ребенка их без труда переварил, требуется достаточно большое количество пищеварительных ферментов", – объяснил он.
Османов подчеркнул, что сладости категорически не рекомендуется есть на голодный желудок, поскольку внутренние органы просто не готовы справиться с поступившим сахаром. В такой ситуации на поджелудочную железу ложится дополнительная нагрузка, заметно замедляется процесс пищеварения, резко повышается уровень инсулина.
Врач посоветовал есть конфеты после завтрака или обеда. Вечером количество вырабатываемых ферментов снижается, поэтому в это время лучше отказаться от сладкого, резюмировал он.