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3 часа назад

Почему ребенок может вам врать

Ferra.ru

Учёные из Канады и Польши провели эксперимент. Они узнали, насколько у детей в 1,5 года, в 2 года и в 2,5 года развит самоконтроль. Им нужно было не смотреть некоторое время на игрушку. Оказалось, что не подчинились просьбе только 35 % участников, однако 27 % детей солгали, сообщив, что не смотрели на игрушку. Почему же дети врут?

Почему ребенок может вам врать
Фото: Ferra.ruFerra.ru

С ранних лет детей учат, что лгать плохо. Многие взрослые говорят своим детям не приукрашивать правду. В то же время эти же взрослые могут сказать, что иногда лгать можно, если эта ложь - «во благо».

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Что касается исследования с участием детей, в ходе которого эксперты выяснили, что 27 % добровольцев солгали, то причин у этой лжи может быть множество. Это и неправильное понимание вопроса (например, известно, что дети с большой готовностью ответят на вопрос «да», чем «нет»), и особенности возраста.

Ребёнок начинает учиться выдумывать истории в дошкольный период. Уже в два года дети уже умеют это делать. Кроме того, ложь связана с развитием социальных навыков у ребёнка. Хоть она и не поощряется, всё равно она свидетельствует о том, что мозг малыша развивается правильно. Причём по мере развития у него когнитивных навыков ложь становится всё более сложной.

Известно, что дети с большей вероятностью будут лгать во спасение, если у них развито эмоциональное понимание. Другими словами, если они понимают природу, причины и последствия своих и чужих эмоций.

Также играет определённую роль в появлении лжи стиль воспитания. Дети, которые используют ложь во спасение, скорее всего, воспитываются родителями, которые заботятся о них и об их потребностях. Наоборот, те, кто находится в неблагоприятной среде, будут с большей вероятностью лгать, чтобы, возможно, защитить себя от сурового наказания.

Наконец, на ложь у ребёнка оказывает влияние поведение взрослых. Если дети получают наблюдают за взрослым и видят, что он получает награду за правду и наказание за ложь, то они, вероятнее всего, будут говорить правду. То же самое происходит, когда ребёнок наблюдает за сверстниками.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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