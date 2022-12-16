Названы тревожные симптомы гриппа у детей

«Необходимо помнить, что при гриппе может быстро развиваться пневмония, которая чаще всего требует стационарного лечения. Помимо кашля, должно насторожить появление одышки и цианоза — посинение лица, шеи и пальцев. В таком случае тоже необходимо срочно обратиться за медицинской помощью», — пояснил он.