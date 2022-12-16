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3 часа назад

Названы тревожные симптомы гриппа у детей

Свободная пресса

Известный российский инфекционист Андрей Поздняков напомнил, что нарушение сознания, одышка и сыпь являются опасными симптомами гриппа у детей.

Названы тревожные симптомы гриппа у детей
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Тревожный симптом — нарушение сознания. Если ребенок становится неадекватным, начинает бредить, появляются судороги, галлюцинации, то необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Нарушение сознания может быть симптомом серьезного осложнения — отек-набухание головного мозга», — цитируют "Известия" эксперта.

Также важно обращать внимание на кашель, отметил врач. При гриппе это изматывающий, трахеитный, надсадный кашель.

«Необходимо помнить, что при гриппе может быстро развиваться пневмония, которая чаще всего требует стационарного лечения. Помимо кашля, должно насторожить появление одышки и цианоза — посинение лица, шеи и пальцев. В таком случае тоже необходимо срочно обратиться за медицинской помощью», — пояснил он.

Кроме того, по словам Позднякова, тревожным симптомом является появление сыпи, особенно геморрагической (мелкие кровотечения на кожных покровах).

Дети,Андрей Поздняков,
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