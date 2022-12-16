Нужно ли поддерживать в детях веру в Деда Мороза

В Новый год многие дети загадывают желание Деду Морозу. В разговоре с «ФедералПресс» психолог Наталья Наумова рассказала, как на детскую психику влияет вера в него и стоит ли ее поддерживать.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Дед Мороз – это чудо, чувство, будто произойдет что-то невероятное, это праздник», – объяснила главный смысл психолог.

Однако дело в том, что чудо творит каждый из нас, и важно делать его для своих близких. А что касается веры в Деда Мороза, то обманывать ребенка и обещать, что он сделает все, не стоит.

Вы можете купить подарок, незаметно положить его под елку и сказать, что это принес Дед Мороз. Но это должно быть в теплой дружеской атмосфере, когда все понимают, что это игра.

Психолог Наталья Наумова считает, что здорово, когда внутри семьи теплые отношения и у всех есть силы сделать сюрпризы, упаковать их и положить под елку.