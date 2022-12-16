Диетолог предупредила об опасности детского шампанского

«Если мы говорим про состав детского шампанского, там, конечно, сахар или заменитель сахара – аспартам. Много аспартама дети получают из рафинированных продуктов, он разрушает психику ребенка, снижает уровень серотонина. Любая сладость – это раздражитель и сильный стимулятор работы поджелудочной железы, формируется привычка есть сладкое. У детей могут быть морсы, соки», - отметила Королева.