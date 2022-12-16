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13 минут назад

Чем опасн синдром отличника для ребенка

RT на русском

Методист и директор образовательного контента онлайн-школы английского языка Novakid Эдриан Лэндри выразила мнение, что синдром отличника может привести к росту тревожности у ребёнка.

Чем опасн синдром отличника для ребенка
Фото: unsplashunsplash

Синдром отличника можно распознать в постоянном стремлении достичь высоких целей даже в ущерб самому себе. Такая особенность не даёт детям жить спокойно и адекватно воспринимать неудачи, объяснила специалист в интервью «Газете.Ru».

«В первую очередь синдром отличника грозит неврозами, которые будут активизироваться перед каждой контрольной или экзаменом. Неврозы могут приводить к серьёзным психосоматическим сбоям, а в сложных случаях желание доводить всё до идеала перерождается в навязчивые состояния», — предостерегла Лэндри.

Важно с детства объяснять детям, что всё, что ребёнок делает — он делает для себя, а не ради одобрения окружающих, заключила методист.

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