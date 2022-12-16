Что делать, если ребенок испугался Деда Мороза?

Многим детям в ближайшие недели не избежать встречи с зимним волшебником. И не важно, на утреннике это будет, на каком-то представлении или, может, заботливые родители пригласят Деда Мороза прямо домой. Взрослым стоит быть готовыми, что малышу незнакомый громогласный и бородатый мужчина, что называется, «не зайдёт». Особенно нельзя этого исключать в случаях с малышами до 3 лет.

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Как подтвердила доктор психологических наук Любовь Григорович, такая встреча действительно может оказаться травматичной для ребёнка, поскольку персонаж очень уж необычен в контексте детского жизненного опыта.

«Поэтому ребёнок теряется, не знает, как себя вести, и что от Деда Мороза можно ожидать», — объяснила психолог «Газете.Ru».

По её словам, в такой ситуации не надо настаивать на том, чтобы напуганный ребёнок шёл рассказывать волшебному гостю стишок или отгадывать его загадки. Взрослому лучше поддержать беседу самому и передать от гостя подарок.