Россиянам рассказали, каких сладостей не должно быть в детском подарке

Новый год на носу, и многие родители уже затариваются подарками для своих чад. По традиции дети всегда получают сладкий подарок с кучей шоколадных конфет, карамелек, вафель, мармелада и всяких других вкусностей. Только вот не все сладости подойдут для ребёнка. О том, как выбрать безопасные лакомства, «Газете.Ru» рассказала педиатр и гастроэнтеролог Елена Грек.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам специалиста, для детей младше 4–5 лет небезопасны леденцы и карамель на палочке. Есть риск, что ребёнок подавится, так что лучше их исключить. Не подойдут также всякого рода шипучки или взрывная карамель. Может, малышам они и покажутся прикольными, только вот детский желудок и зубы спасибо за это не скажут. Дело в том, что лимонная кислота и углекислый газ из конфет раздражают слизистую желудка и разрушают эмаль.

Если у чада есть аллергия, проверьте, чтобы в подарке не было конфет и батончиков с арахисом, ведь этот орех — сильнейший аллерген. Помимо зуда и высыпаний он может привести к отёку гортани. Вряд ли такой сюрприз кого-то сможет порадовать в новогодние праздники.

Не подойдут и традиционные мандарины. Мало того, что продукт скоропортящийся, он также может вызвать аллергию. Да и вообще больше двух мандаринок в день ребёнку давать нельзя, говорит врач.

Также стоит отказаться от скоропортящихся продуктов из разряда глазированных сырков и пироженок. Тут для хранения нужен холодильник, а если чуть проглядеть и ребёнок съест продукт с душком, то можно оставшиеся праздники лечить пищевое отравление, а не с горки кататься.