«Синдром отличника» и его последствия

Проблемы из-за учёбы могут возникнуть не только у двоечников или троечников. Отличники, бывает, оказываются под таким мощным грузом ожиданий (как правило, прежде всего собственных), что жить становится очень непросто. А появившаяся тревожность может стать одной из тех черт характера, которые отличник или отличница прихватят с собой и во взрослую жизнь.

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Как рассказала директор образовательного контента онлайн-школы английского языка Novakid Эдриан Лэндри, «синдром отличника» можно распознать по постоянному стремлению достичь высоких целей даже в ущерб самому себе.

Неудачи такие люди, а особенно дети, не могут воспринимать спокойно. В то же время их самооценка должна постоянно подпитываться внешней похвалой, что затрудняет существование в социуме.

«Неврозы могут приводить к серьезным психосоматическим сбоям, а в сложных случаях желание доводить все до идеала перерождается в навязчивые состояния», — предупредила эксперт.

По её словам, такие дети нередко имеют проблемы с тем, чтобы завести друзей, ведь далеко не все готовы общаться с теми, кто постоянно меряется успехами.