«Синдром отличника» и его последствия

Проблемы из-за учёбы могут возникнуть не только у двоечников или троечников. Отличники, бывает, оказываются под таким мощным грузом ожиданий (как правило, прежде всего собственных), что жить становится очень непросто. А появившаяся тревожность может стать одной из тех черт характера, которые отличник или отличница прихватят с собой и во взрослую жизнь.
Как рассказала директор образовательного контента онлайн-школы английского языка Novakid Эдриан Лэндри, «синдром отличника» можно распознать по постоянному стремлению достичь высоких целей даже в ущерб самому себе.
Неудачи такие люди, а особенно дети, не могут воспринимать спокойно. В то же время их самооценка должна постоянно подпитываться внешней похвалой, что затрудняет существование в социуме.
«Неврозы могут приводить к серьезным психосоматическим сбоям, а в сложных случаях желание доводить все до идеала перерождается в навязчивые состояния», — предупредила эксперт.
По её словам, такие дети нередко имеют проблемы с тем, чтобы завести друзей, ведь далеко не все готовы общаться с теми, кто постоянно меряется успехами.
В общем, проблемному отличнику прежде всего нужно пытаться объяснять, что ошибаться можно, а иногда даже и нужно, ведь делается всё для себя, а не окружающих. Многие великие люди совершали открытия или прорывы в той или иной области знания после большого количества попыток и неудач. Об этом тоже стоит напомнить ребёнку, который боится четвёрки, как крушения всех жизненных надежд.