Роспотребнадзор дал советы по выбору новогоднего костюма для ребенка

Роспотребнадзор порекомендовал выбирать новогодний костюм для ребенка из прочной ткани с подкладкой из натуральных материалов, не имеющий резкого химического запаха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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"Костюмы из синтетических тканей должны иметь подкладку из натуральных материалов. Ткань не должна вызывать аллергических реакций при контакте с кожей ребенка", - сказано в сообщении.

Как пояснили в службе, нужно обратить внимание на качество и пошив изделия и ткани, из которой сделан новогодний костюм. В Роспотребнадзоре заявили, что необходимо убедиться в безопасности костюма для ребенка.

Так, наряд не должен оставлять следов краски на коже, для этого необходимо потереть влажной белой тканью наряд и убедиться, что платок не окрасился.