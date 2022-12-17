Роспотребнадзор дал советы по выбору новогоднего костюма для ребенка

Роспотребнадзор порекомендовал выбирать новогодний костюм для ребенка из прочной ткани с подкладкой из натуральных материалов, не имеющий резкого химического запаха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Костюмы из синтетических тканей должны иметь подкладку из натуральных материалов. Ткань не должна вызывать аллергических реакций при контакте с кожей ребенка", - сказано в сообщении.
Как пояснили в службе, нужно обратить внимание на качество и пошив изделия и ткани, из которой сделан новогодний костюм. В Роспотребнадзоре заявили, что необходимо убедиться в безопасности костюма для ребенка.
Так, наряд не должен оставлять следов краски на коже, для этого необходимо потереть влажной белой тканью наряд и убедиться, что платок не окрасился.
"Мелкие детали, например, глазки, носик, бусинки, тесемки, должны крепко держаться на костюме. Конструкция масок и шлемов, полностью покрывающих голову, должна исключать риск удушья", - подчеркнули в организации.