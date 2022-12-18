Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+2° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
19 минут назад

Врач перечислил опасные методы сбить температуру ребенку

Мослентаиещё 2

Опасные методы сбить температуру ребенку перечислил в своем Telegram-канале врач-терапевт, пульмонолог и блогер Олег Абакумов.

Врач перечислил опасные методы сбить температуру ребенку
Фото: МослентаМослента

«Запоминайте методы, которые вызовут у ребенка интоксикацию, проблемы с печенью, понизят его иммунитет и вряд ли сильно собьют температуру. И никогда так не делайте», — подчеркнул он.

В первую очередь Абакумов предупредил об опасности ожидания момента, когда «температура достигнет крайнего значение». «Ребенок — не батарея, чтобы об него греться. Смотрите на состояние малыша и в случае чего сбивайте температуру даже при значении 37,1!» — посоветовал терапевт.

Не стоит, по словам специалиста, обтирать заболевшего ребенка водкой или уксусом. «Они токсичны! Всасываются через кожу или при вдыхании паров и медленно отправляют организм малыша», — объяснил он.

Не нужно давать ребенку анальгин, негативно влияющий на кроветворение и повышающий восприимчивость организма к инфекциям, и аспирин, который детям до 15 лет запрещен, а при нераспознанной вирусной инфекции может вызвать повреждения печени.

«Не рекомендую также поить Нимесулидом, который губительно действует на детскую печень и запрещен детям до 12 лет, использовать Ибуклин, в котором соединены парацетамол и "Ибупрофен", из-за чего невозможно рассчитать правильную дозировку. Ибуклин — зло. Собственно, как и другие комбинированные препараты», — заявил врач.

Сбивать температуру ребенку Абакумов посоветовал при помощи парацетамола и «Ибупрофена» — в соответствии с инструкциями и не превышая разрешенную дозу и частоту приема. «Использовать оба препарата одновременно нельзя. Если хочется чередовать, то нужно придерживаться интервала в четыре-шесть часов, плюс прием не должен продолжаться более трех суток», — оговорился он.

Ранее Абакумов перечислил методы сохранения красоты и молодости лица. В частности, он посоветовал не трогать лицо руками.

Дети,Олег Абакумов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители