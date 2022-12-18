Врач перечислил опасные методы сбить температуру ребенку

Опасные методы сбить температуру ребенку перечислил в своем Telegram-канале врач-терапевт, пульмонолог и блогер Олег Абакумов.

Фото: Мослента Мослента

«Запоминайте методы, которые вызовут у ребенка интоксикацию, проблемы с печенью, понизят его иммунитет и вряд ли сильно собьют температуру. И никогда так не делайте», — подчеркнул он.

В первую очередь Абакумов предупредил об опасности ожидания момента, когда «температура достигнет крайнего значение». «Ребенок — не батарея, чтобы об него греться. Смотрите на состояние малыша и в случае чего сбивайте температуру даже при значении 37,1!» — посоветовал терапевт.

Не стоит, по словам специалиста, обтирать заболевшего ребенка водкой или уксусом. «Они токсичны! Всасываются через кожу или при вдыхании паров и медленно отправляют организм малыша», — объяснил он.

Не нужно давать ребенку анальгин, негативно влияющий на кроветворение и повышающий восприимчивость организма к инфекциям, и аспирин, который детям до 15 лет запрещен, а при нераспознанной вирусной инфекции может вызвать повреждения печени.

«Не рекомендую также поить Нимесулидом, который губительно действует на детскую печень и запрещен детям до 12 лет, использовать Ибуклин, в котором соединены парацетамол и "Ибупрофен", из-за чего невозможно рассчитать правильную дозировку. Ибуклин — зло. Собственно, как и другие комбинированные препараты», — заявил врач.

Сбивать температуру ребенку Абакумов посоветовал при помощи парацетамола и «Ибупрофена» — в соответствии с инструкциями и не превышая разрешенную дозу и частоту приема. «Использовать оба препарата одновременно нельзя. Если хочется чередовать, то нужно придерживаться интервала в четыре-шесть часов, плюс прием не должен продолжаться более трех суток», — оговорился он.