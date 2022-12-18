Как полезно и увлекательно провести новогодние каникулы с детьми

Мы ждем с нетерпением, когда наступят выходные, у детей начнутся каникулы, взрослые отправятся в долгожданный отпуск. Чтобы эти дни не пролетели незаметно, а запомнились всем членам семьи как интересное и увлекательное время, проведенное вместе, лучше спланировать семейный досуг заранее.

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Конечно, интересы у всех разные, но найти компромисс точно получится. Главное, все правильно организовать. Педагоги-психологи Городского психолого-педагогического центра Юлия Еремина и Анна Васильева советуют, с чего начать организацию досуга семье, в которой есть младший школьник.

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Составьте список пожеланий, распланируйте все дни

Обсудите все вместе, чем бы каждый хотел заняться.

Важно учесть, что погода может измениться, и понадобится запасной вариант, все изменения тоже необходимо заранее проговорить со всеми домочадцами, чтобы не было неожиданностей и обид.

Запланированный поход на каток можно перенести на другой день, заменив его совместным приготовлением семейного обеда, а не состоявшуюся из-за ледяного дождя прогулку — походом в кинотеатр на просмотр семейного фильма.

Младшему школьнику уже вполне можно доверить красочно оформить результат вашего совместного планирования. Разместите подготовленный список там, где все члены семьи будут его видеть.

Начните подготовку заранее, распределите обязанности

Один проверит спортинвентарь для прогулки на лыжах или коньках, другой подберет настольную игру для вечерних посиделок, третий найдет новый рецепт для выпечки к совместному чаепитию, а кто-то подготовит задания для семейного конкурса.

Определитесь со сферой ответственности

Самое главное, чтобы каждый внес свой вклад в общее дело и почувствовал себя важной частью семьи. Совместное планирование и подготовка семейного досуга позволяет стать еще ближе друг другу, узнать интересы и научиться учитывать предпочтения близких, дает ощущение безопасности и сплоченности, а также способствует созданию семейных традиций.

Чередуйте активный и пассивный отдых

Во время отдыха важно переключиться на деятельность, которая позволяет больше задействовать правое полушарие, отвечающее за эмоции, восприятие музыки и живописи, танцы, спорт и все что связанно с движением и творчеством.

Дело в том, что в учебное и рабочее время мы все много пишем, анализируем содержание текстов, вычисляем, используем логику, преимущественно задействуем левое полушарие головного мозга. А мозгу тоже нужно дать передышку.

Играйте

Игра — лучшее времяпрепровождение для младшего школьника. А кроме того, игры, в которых необходимо совместное планирование, взаимодействие всех членов семьи, укрепляют отношения между членами семьи.

Задания могут придумывать как родители для детей, так и дети для родителей. Игры тренируют память, внимание, логическое и пространственное мышление, учат детей доводить начатое дело до конца и позволяют перенять у родителей основы поведения в обществе. А для всей семьи игра — это способ сформировать единый командный дух и способствует обогащению внутрисемейного общения.