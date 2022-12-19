Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+1° в 
USD 66.35EUR 70.62
Войти в почту
3 часа назад

В каком возрасте пора отказаться от карнавальных костюмов для детей

Слово и Дело

Приближается время новогодних праздников, на которые дети традиционно являются в карнавальных костюмах. Однако с некоторого возраста ребенок уже начинает сопротивляться переодеванию в зайчика или снежинку. Когда пора заканчивать с маскарадами и отправлять детей на праздник просто в нарядной одежде, журналу «Слово и Дело» рассказала детский психолог-сказкотерапевт Дарья Дугенцова.

В каком возрасте отказываться от карнавальных костюмов детям
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Родители часто не замечают, что дети уже подросли. Но под Новый год это ощущается особенно остро. Еще вчера они водили хоровод вокруг елочки, одетые в белые платья с мишурой или шапочки с заячьими ушками. А сегодня готовы впасть в форменную истерику, если им не позволят отправиться на праздник в джинсах и футболке.

Для некоторых родителей это может стать настоящим шоком. Ведь они помнят по своему детству — ребенок должен быть в костюме. Да и в родительском чате эта тема обсуждается последний месяц, если не больше. Но, как отметила в комментарии для журнала «Слово и Дело» психолог Дарья Дугенцова, в первую очередь необходимо заботиться о чувствах своего ребенка.

«Маскарадные дела нужно прекращать в тот момент, когда ребенок сам просит об этом. Ошибка в данной ситуации — именно когда родители навязывают свою точку зрения. Если ребенок в семь или даже в шесть лет говорит, что не хочет быть зайчиком, а хочет быть собой, то мы не наряжаем его и разрешаем быть собой», — пояснила она.

При этом, как подчеркивает психолог, ребенка необходимо предупредить, что все будут в костюмах. Однако, если он не против остаться единственным человеком на празднике в футболке и джинсах, то настаивать не стоит.

Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители