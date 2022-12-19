В каком возрасте отказываться от карнавальных костюмов детям

Приближается время новогодних праздников, на которые дети традиционно являются в карнавальных костюмах. Однако с некоторого возраста ребенок уже начинает сопротивляться переодеванию в зайчика или снежинку. Когда пора заканчивать с маскарадами и отправлять детей на праздник просто в нарядной одежде, журналу «Слово и Дело» рассказала детский психолог-сказкотерапевт Дарья Дугенцова.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Родители часто не замечают, что дети уже подросли. Но под Новый год это ощущается особенно остро. Еще вчера они водили хоровод вокруг елочки, одетые в белые платья с мишурой или шапочки с заячьими ушками. А сегодня готовы впасть в форменную истерику, если им не позволят отправиться на праздник в джинсах и футболке.

Для некоторых родителей это может стать настоящим шоком. Ведь они помнят по своему детству — ребенок должен быть в костюме. Да и в родительском чате эта тема обсуждается последний месяц, если не больше. Но, как отметила в комментарии для журнала «Слово и Дело» психолог Дарья Дугенцова, в первую очередь необходимо заботиться о чувствах своего ребенка.

«Маскарадные дела нужно прекращать в тот момент, когда ребенок сам просит об этом. Ошибка в данной ситуации — именно когда родители навязывают свою точку зрения. Если ребенок в семь или даже в шесть лет говорит, что не хочет быть зайчиком, а хочет быть собой, то мы не наряжаем его и разрешаем быть собой», — пояснила она.