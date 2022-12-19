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1 час назад

Ученые выяснили, какая музыка помогает младенцам быстрее уснуть

Газета.Ruиещё 1

Быстрая и веселая музыка заставляет младенцев засыпать быстрее, чем медленная, выяснили ученые из Университета Данди в Шотландии. Исследование было опубликовано в журнале Psychological Studies.

Ученые выяснили, какая музыка помогает младенцам быстрее уснуть
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Результат получен в результате эксперимента, в котором приняли участие семьи со 100 детьми в возрасте до недели.

Ученые проследили, насколько быстро дети переходили от дремоты ко сну в тишине, а также когда им включали медленную или веселую музыку.

Как оказалось, под мелодии младенцы засыпали быстрее, чем в тишине. Веселая музыка оказывала самый положительный эффект – под нее дети засыпали быстрее всего.

Исследователи отметили, что под музыку младенцы чаще закрывают глаза. В будущем ученые планируют продолжить изучение того, как дети реагируют на музыку.

Дети,
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