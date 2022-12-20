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1 час назад

Психолог дала советы, как пережить кризис трех лет

Вечерняя Москваиещё 1

Семейный психолог Екатерина Калинчук дала советы родителям, как пережить кризис трех лет.

Психолог дала советы, как пережить кризис трех лет
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам психолога, в этот период происходит психологическая сепарация и ребенок начинает понимать, что он отдельный человек — может хотеть чего-то отличного от его мамы. И признаком прохождения этого кризиса будет появление местоимения «Я». Ребенок пытается стать автономным, ему важно заявлять о своих желаниях.

Для реализации своих потребностей он использует все доступные ему способы, в том числе крики, капризы, категоричное «Нет», истерики у всех на глазах.

Родителям необходимо понимать, что это особенный период взросления их ребенка, который просто нужно прожить. Стоит почитать специальную литературу, чтобы понять, почему ребенок так себя ведет.

Родителям нужно помнить о своих ресурсах и позаботится о себе, чтобы в спокойном состоянии помогать малышу проживать это непростое время для него, передает aif.ru.

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