Психолог дала советы, как пережить кризис трех лет

Семейный психолог Екатерина Калинчук дала советы родителям, как пережить кризис трех лет.

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По словам психолога, в этот период происходит психологическая сепарация и ребенок начинает понимать, что он отдельный человек — может хотеть чего-то отличного от его мамы. И признаком прохождения этого кризиса будет появление местоимения «Я». Ребенок пытается стать автономным, ему важно заявлять о своих желаниях.

Для реализации своих потребностей он использует все доступные ему способы, в том числе крики, капризы, категоричное «Нет», истерики у всех на глазах.

Родителям необходимо понимать, что это особенный период взросления их ребенка, который просто нужно прожить. Стоит почитать специальную литературу, чтобы понять, почему ребенок так себя ведет.