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48 минут назад

Как правильно выбрать «ватрушку» для катания, чтобы избежать трагедии

Primpress

Эксперт «Спортмастер PRO» Давид Кумаритов назвал главную ошибку при выборе «ватрушки» для катания, сообщает PRIMPRESS.

Как правильно выбрать «ватрушку» для катания
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

По его словам, часто люди покупают модели поменьше, хотя размер тюбинга должен соответствовать человеку, который будет на нем кататься.

Также Кумаритов обратил внимание на важность наличия светоотражающих элементов на «ватрушке», чтобы ее хорошо было видно в темное время суток.

Кроме того, следует учитывать качество ручек, так как во время спуска на них идет высокая нагрузка. Он отметил, что они должны быть сделаны из плотной ткани и крепко пришиваться как минимум двумя строчками. Также допускаются ручки из ПВХ, которые закреплены клеем.

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