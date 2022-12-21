Психолог посоветовала не дарить детям одежду на Новый год

Если родитель самостоятельно выбирает подарок ребенку, то стоит учитывать его возраст, сообщила психолог Алла Бучкова. Она также посоветовала отдавать предпочтение игрушкам, а не одежде.

Психолог Алла Бучкова посоветовала дарить детям до семи лет игрушки и не покупать одежду в качестве подарка. Исключением является случай, когда ребенок сам хочет какой-то определенный предмет гардероба, отметила она. Также не рекомендуется дарить дошкольникам фигурки героев фильмов и мультфильмов, так как они не развивают фантазию. Бучкова посоветовала не дарить гаджеты и домашних животных в таком возрасте.