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51 минуту назад

Психолог посоветовала не дарить детям одежду на Новый год

Ura.Ru

Если родитель самостоятельно выбирает подарок ребенку, то стоит учитывать его возраст, сообщила психолог Алла Бучкова. Она также посоветовала отдавать предпочтение игрушкам, а не одежде.

Психолог посоветовала не дарить детям одежду на Новый год
Фото:  Ura.Ru Ura.Ru

Психолог Алла Бучкова посоветовала дарить детям до семи лет игрушки и не покупать одежду в качестве подарка. Исключением является случай, когда ребенок сам хочет какой-то определенный предмет гардероба, отметила она. Также не рекомендуется дарить дошкольникам фигурки героев фильмов и мультфильмов, так как они не развивают фантазию. Бучкова посоветовала не дарить гаджеты и домашних животных в таком возрасте.

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