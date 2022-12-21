Как подобрать детский новогодний костюм

Близятся новогодние утренники и детские праздники. Для детей изготавливают много различных новогодних костюмов. Роспотребнадзор рассказывает, как правильно выбрать праздничный наряд.
Кроме того, необходимо внимательно изучать подкладку, если она есть.
В Роспотребнадзоре рекомендуют обратить внимание на товарный знак, страну, дату изготовления и символы по уходу.
Стоит помнить, что костюм должен быть не только красивым и оригинальным, но и комфортным, и практичным. Ткань не должна вызывать аллергических реакций у ребенка, а также ощущение дискомфорта при контакте с кожей. Костюм не должен пахнуть химией. Конструкция масок и шлемов, полностью покрывающих голову, должна исключать риск удушья в результате недостаточной вентиляции.