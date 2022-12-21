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1 час назад

В Роспотребнадзоре рассказали, как подобрать детский новогодний костюм

РИА "ФедералПресс"

Близятся новогодние утренники и детские праздники. Для детей изготавливают много различных новогодних костюмов. Роспотребнадзор рассказывает, как правильно выбрать праздничный наряд.

Как подобрать детский новогодний костюм
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Маркировка изделий

Маркировка детской одежды должна иметь следующую информацию:
  • название изделия и вид;
  • размер изделия;
  • сведения о материалах, из которых оно сделано, с указанием процентного соотношения (например: хлопок – 90 %, эластан – 10 %).

Кроме того, необходимо внимательно изучать подкладку, если она есть.

В Роспотребнадзоре рекомендуют обратить внимание на товарный знак, страну, дату изготовления и символы по уходу.

Вид костюма

Стоит помнить, что костюм должен быть не только красивым и оригинальным, но и комфортным, и практичным. Ткань не должна вызывать аллергических реакций у ребенка, а также ощущение дискомфорта при контакте с кожей. Костюм не должен пахнуть химией. Конструкция масок и шлемов, полностью покрывающих голову, должна исключать риск удушья в результате недостаточной вентиляции.

Дети,Роспотребнадзор,
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