Как подобрать детский новогодний костюм

Маркировка изделий

Вид костюма

Стоит помнить, что костюм должен быть не только красивым и оригинальным, но и комфортным, и практичным. Ткань не должна вызывать аллергических реакций у ребенка, а также ощущение дискомфорта при контакте с кожей. Костюм не должен пахнуть химией. Конструкция масок и шлемов, полностью покрывающих голову, должна исключать риск удушья в результате недостаточной вентиляции.