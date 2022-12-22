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2 часа назад

В России ужесточат законы о доступе детей в интернет

Ura.Ruиещё 5

В России провели исследование о поведении детей в интернете, в рекомендациях которого указывается важность ужесточения доступа несовершеннолетним. Сейчас в Госдуме намерены рассмотреть предложения, которые для них подготовили специалисты Государственного университета управления (ГУУ).

В России предложили ужесточить законы о доступе детей в интернет
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Регистрировать [в соцсетях] детей, которым меньше 14 лет, смогут только родители ребенка или его законные представители. Регистрацию следует проводить по паспортным данным с указанием подлинного имени и с предоставлением документа в электронном виде», — передают «Известия» рекомендации исследователей из университета. Также авторы предложили наказывать за кибербуллинг в интернете.

Такие выводы были основаны на исследовании экспертов, в котором выяснилось, что большинство (72%) детей и подростков столкнулось с неприятным содержанием на сайтах и в соцсетях, а четверть из них смотрела сцены насилия и оскорбления. 47% опрошенных признались, что им предлагали попробовать запрещенные вещества, сигареты или алкоголь, а также заработать на распространении информации о них. При этом среди 26,6 тысяч респондентов большинство отметило, что их это не заинтересовало.

Сейчас в Госдуме депутаты собираются обсудить ужесточение условий пользования интернетом для детей и обновить законодательство по защите несовершеннолетних в интернете. «Это базовый закон, и мы намерены дорабатывать его в приоритетном порядке», — заявила глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Ранее URA.RU сообщало, что в России взялись защиту цифровых прав граждан. В 2021 году были введены сразу несколько ключевых законопроектов, которые касаются этой сферы.

Дети,Нина Останина,Госдума,
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