В России предложили ужесточить законы о доступе детей в интернет

В России провели исследование о поведении детей в интернете, в рекомендациях которого указывается важность ужесточения доступа несовершеннолетним. Сейчас в Госдуме намерены рассмотреть предложения, которые для них подготовили специалисты Государственного университета управления (ГУУ).

«Регистрировать [в соцсетях] детей, которым меньше 14 лет, смогут только родители ребенка или его законные представители. Регистрацию следует проводить по паспортным данным с указанием подлинного имени и с предоставлением документа в электронном виде», — передают «Известия» рекомендации исследователей из университета. Также авторы предложили наказывать за кибербуллинг в интернете.

Такие выводы были основаны на исследовании экспертов, в котором выяснилось, что большинство (72%) детей и подростков столкнулось с неприятным содержанием на сайтах и в соцсетях, а четверть из них смотрела сцены насилия и оскорбления. 47% опрошенных признались, что им предлагали попробовать запрещенные вещества, сигареты или алкоголь, а также заработать на распространении информации о них. При этом среди 26,6 тысяч респондентов большинство отметило, что их это не заинтересовало.