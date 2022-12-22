Врач рассказал, с какого возраста можно пить детское шампанское

Детское шампанское противопоказано малышам до пяти лет, предупредил главный педиатр Депздрава Москвы, главврач детской городской клинической больницы имени Зои Башляевой Исмаил Османов. Детям старше пяти лет следует выпивать не более одного бокала в год.

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"<...> детское шампанское – это псевдодетский продукт, в котором многие родители, к сожалению, не видят вреда. Конечно, в одном небольшом бокале такого напитка раз в год ничего страшного нет, но если это целая бутылка или регулярное употребление в течение всех праздников, то нанесение вреда маленькому организму неизбежно", – приводит слова специалиста РИА Новости.

Османов пояснил, что детское шампанское – это обычная газированная вода с добавлением большого количества сахара, лимонной кислоты, консервантов и искусственных красителей. В сочетании с углекислым газом сахар быстро всасывается и повышает уровень глюкозы.

Газ и лимонная кислота, продолжил педиатр, раздражают слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, а красители и консерванты могут вызвать аллергию.

Османов посоветовал заменить детское шампанское домашним лимонадом, морсом, компотом или натуральным соком, разбавленным водой. При этом он предупредил, что по употреблению свежевыжатого сока тоже есть ограничения. Например, для ребенка старше года максимально допустимый объем – 100 миллилитров сока, разбавленного водой.

"Детям старше 3–4 лет можно давать пакетированные соки до 120 миллилитров в день, также разбавленные водой. Детям до шести лет можно до 180 миллилитров пакетированного сока, а детям школьного возраста – до 240 миллилитров", – заключил педиатр.