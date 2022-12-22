Что делать, если у ребенка появился воображаемый друг

Такая иллюзия может помочь малышу развить навыки общения.

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Мультфильм о Карлсоне кажется доброй, поучительной сказкой, но, если в реальной жизни у малыша появляется воображаемый друг, родители в большинстве случаев пугаются. Надо ли бить тревогу или невидимый приятель у ребенка — это вполне нормально?

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Почему дети выдумывают друзей?

Около двух лет все малыши начинают выстраивать социальные связи, формировать круг общения. Близких родственников для общения не хватает, поэтому, если не удается реализовать потребность в социализации, ребенок подключает фантазию.

Воображаемым другом может стать животное, фантастическое существо, персонаж фильма или мультфильма. Такие «приятели» бывают взрослыми или ровесниками.

Если друг из фантазий появился у ребенка после пяти лет, скорее всего, это ответ психики на травмирующее событие, попытка почувствовать себя в безопасности и комфорте. Так, дети, у которых слишком занятые родители, иногда выдумывают заботливого и опекающего взрослого — этакую Мэри Поппинс, которая становится доступным и понятным взрослым.

Для чего малышу воображаемый друг

Иллюзорный приятель может стать помощником ребенка. Общаясь с ним, малыш получает одобрение и понимание всех поступков детей. Воображаемый друг делает мир ребенка безопасным и комфортным.

К тому же, такой друг развивает фантазию и помогает скромным малышам научиться общению, а потом перенести эти навыки и на реальных людей.

Когда воображаемый друг — проблема

Бороться с фантазией малыша не имеет смысла, пока она не стала занимать все свободное время ребенка. Если иллюзию он предпочитает общению с реальными друзьями, замыкается в себе.

Когда ребенок предпочитает иллюзию, родителям стоит насторожиться. Возможно, он тяжело переживает какое-то событие или не может почувствовать себя в безопасности. Это повод мягко поговорить с ребенком или обратиться к специалисту.

Еще один повод проявить внимательность, если о воображаемом друге ребенок предпочитает не рассказывать. Это говорит о проблемах с общением родителей с чадом и отсутствии доверия.

Возможно, вы так сильно заняты на работе или домашними делами, что у вас просто не остается времени на нормальное общение с сыном или дочерью.

Как реагировать на воображаемого друга своего ребенка

Когда малыш рассказывает вам об иллюзорном приятеле, это точно не повод посмеяться над ним или начать разубеждать. Также нельзя запрещать ребенку «дружить». Необходимость защищать товарища сделает воображаемого друга более реальным и настоящим.