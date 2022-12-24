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42 минуты назад

Врач перечислила «красные флаги» для родителей заболевших гриппом детей

Мослента

«Красные флаги», то есть опасные симптомы, для родителей заболевших гриппом детей перечислила в личном Telegram-канале врач-невролог, кандидат медицинских наук Татьяна Стецкая.

Перечислены «красные флаги» для родителей заболевших гриппом детей
Фото: МослентаМослента

«Родителям особенно важно следить за "красными флагами", поскольку к нам снова вернулся свиной грипп. Болезнь отличается резким проявлением симптомов. Утром человек еще "здоров", а к обеду цифры на градуснике уже приближаются к 39°C», — предупредила врач.

По словам Стецкой, грипп сопровождается лихорадкой в пределах 38-40 градусов, ознобом, слабостью, ломотой в суставах, головной болью давящего характера в лобной части, головокружением, болезненностью при движении глазных яблок, выраженной болью в мышцах, заложенностью носа, першением в горле. Кроме того, нередко появляются тошнота, рвота, диарея, этот симптом особенно часто отмечается у детей, уточила специалист.

Болезнь опасна и тем, что может привести к осложнениям. Например, из-за резкого подъема температуры у маленьких детей часто развиваются фебрильные судороги. Также часто наблюдается сыпь, могут быть носовые кровотечения. Нередко присоединяется пневмония, менингоэнцефалит.

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